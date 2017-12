Courrier des lecteurs La pizza au patrimoine mondial ... et pourquoi pas la capote ?

Cela confine vraiment au ridicule !



La pizza (napolitaine, pas les autres) sera inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Pourquoi pas les autres alors?



La pissaladière, par exemple, petit chef-d'oeuvre gastronomique. Pourquoi pas le couscous, le canard laqué, le cari bichiques, le civet tangue, le romazava, la mahataba mahorais, petites choses succulentes qui tiennent aussi le haut du pavé?



Déjà que la conception elle-même de cette notion de patrimoine de l'Unesco prête à ricaner ferme. Pourquoi les Pitons, cirques etc ? Et pas le Trou-de-Fer ?



Pourquoi le sega Seychellois et pas le quadrille de Loulou Pitou ?



Je pense modestement que TOUT ce qui est sur la planète est de notre patrimoine. Parce que si on va par là... ce qui est inscrit à l'Unesco est digne d'intérêt, et le reste ? On le met sur orbite comme dans un célèbre feuilleton des années 90, qu'il aille se faire voir du côté de Saturne ou d'Alpha du Centaure?



Le ridicule ne tue pas, je sais. La preuve : Akouëtt est toujours vivant et nocif. Mais point trop n'en faut.



Comme té qui dit gramoune : "Trop i relâche !"

Jules Bénard Lu 141 fois





Dans la même rubrique : < > Souvenirs, souvenirs… L’un plus que l’autre?