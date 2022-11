La grande Une La piste de l'aéroport de Pierrefonds bloquée par des professionnels en conflit avec l'Aviation civile

Ce mercredi matin, des aéronefs des aéroclubs de la plateforme de Pierrefonds bloquent la piste, empêchant tout posé et tout décollage. Cela impacte fatalement la circulation aérienne sur la plateforme aéronautique du sud de La Réunion. La raison émane d’une décision de la DGAC.OI qui vise à empêcher l'activité simultanée du Paraclub de Bourbon et des aéroclubs. Une information Zinfos974. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 10:14









Le blocage de la piste a duré 20 minutes. Selon nos informations, des utilisateurs de la plateforme ont décidé de bloquer la piste ce mercredi en raison d’une décision de la DGAC.OI qui a décidé, à partir de ce jour, d’interdire la cohabitation entre le paraclub de Bourbon et tout vol d’aéronef sur la plateforme. Il semblerait que cette procédure n’existe sur aucune plateforme de Métropole où avions, hélicos, ULM et parachutistes cohabitent. Comme nous vous le révélions le 7 octobre dernier , un conflit fait rage entre les aéroclubs (avions, ULM et hélicoptères) et la DGAC.OI (Direction Générale de l’aviation Civile Océan Indien). Dans un premier temps, il s’agissait, pour les utilisateurs de la plateforme de Pierrefonds, d’avoir à signer, pour le 15 octobre dernier, un protocole émanant de la DGAC.OI sous peine d’interdiction de vol pour les non signataires. À ce jour, le protocole imposé par la DGAC.OI n’a pas été officialisé et personne n’a été interdit de vol.Le blocage de la piste a duré 20 minutes.





Le président du Paraclub de Bourbon explique pourquoi la décision de la DGAC.OI met en préjudice l'activité de l'association dont les infrastructures sont aussi mises au service des militaires pour les sauts d'entraînement :



Gaëtan Dumuids sur place



