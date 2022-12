A la Une . La piste de l'aéroport de Mayotte fait peau neuve

Les travaux de nuit de rénovation de la piste de l'aéroport de Dzaoudzi se poursuivent et devraient s'achever aux alentours du 20 novembre. En tout, 15.000 m2 doivent être refaits, avec le dégommage de la piste, le rebouchage des fissures et le traitement de l'asphalte pour lui rendre son adhérence, rapporte le journal Les Nouvelles de Mayotte. Par La rédaction - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 10:13

Les travaux ne peuvent se dérouler que de nuit, dès le décollage du dernier avion, et jusqu'à 5h du matin. Pour des raisons de sécurité, la piste de l'aéroport de Dzaoudzi doit régulièrement être refaite.



Il faut donc commencer par enlever la gomme des roues des avions qui s'est accumulée lors des décollages et des atterrissages. Parfois épaisse de plusieurs centimètres, cette couche doit être décollée grâce à une machine spéciale venue des États-Unis, indique le journal Les Nouvelles de Mayotte.



Les fissures doivent ensuite être rebouchées. Près de 7000m linéaires sont concernés par cette opération. Après cette étape passée, la piste est enfin recouverte d'un enduit spécial "onyx quartz". Cet enduit doit permettre d'augmenter l'adhérence des roues des aéronefs. Les travaux sont prévus de durer jusqu'au 20 décembre, précise le média.