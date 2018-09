La piscine de Plateau Caillou fermée provisoirement

L’eau de baignade de la piscine de Plateau Caillou s’avère non-conforme aux limites de qualités réglementaires sur le plan micro-biologique. Un résultat obtenu suite aux analyses de l’Agence régionale de Santé (ARS) ce mercredi 26 septembre 2018. L’enceinte sportive ferme donc à partir de ce mercredi.La réouverture au public s’effectuera dans le meilleur des cas le dimanche 30 septembre et le lundi 1er octobre pour les écoles et les clubs. La ville de Saint-Paul s’excuse de la gêne occasionnée.La collectivité demande aux usagers du site de faire preuve de compréhension concernant cette fermeture indépendante de sa volonté. Le bassin sera vidangé et le bac tampon, nettoyé et désinfecté. Objectif : rendre au plus vite aux baigneurs l’accès aux bassins.