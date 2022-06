La grande Une La photo de la bosse au front de Mathieu Caizergues révélée par sa mère

Cet élément de l'enquête était connu de tous depuis la disparition de Mathieu Caizergues. Le jeune gendarme avait envoyé une photo d'une blessure à la tête à ses proches. La mère du disparu a décidé de rendre publique cette photo. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 22:45

Delphine Caizergues était l'invitée de France Bleu ce mercredi. Elle a évoqué la disparition toujours mystérieuse de son fils il y a 5 ans, le 27 juin 2017.



La mère de Mathieu Caizergues a décidé de rendre publique une photo qui faisait partie du dossier de l'enquête sur la disparition du jeune gendarme. L'existence de cette image était connue depuis de nombreuses années. Le Héraultais avait envoyé un selfie à ses proches alors qu'il se trouvait sur cette randonnée fatidique au Maïdo. Une photo où l'on voit qu'il a une bosse à la tête.



Un message qui ne lui ressemble pas





Un étrange bandeau qui couvre les yeux



Delphine Caizergues exprime des inquiétudes lors d'une interview dans le



Delphine Caizergues exprime des inquiétudes lors d'une interview dans le Midi Libre : "On avait signalé dès le départ aux enquêteurs que Mathieu n'employait pas ce langage et ne mettait jamais de filtre sur ses photos."

La mère du gendarme disparu en arrive donc à douter que ce selfie a été envoyé par son fils, ce qui laisse donc imaginer qu'une tierce personne aurait pu faire parler le téléphone de Mathieu Caizergues pour faire croire à un scénario, mais dans quel intérêt ? L'autre curiosité de ce selfie réside dans la présence de ce bandeau qui masque les yeux de Mathieu Caizergues. Là encore, sa mère se demande si ce bandeau n'a pas été ajouté au montage photo pour dissimuler qu'il a en réalité les yeux fermés, et donc mort au moment de la prise de cette ultime photo. Autant de questions qu'elle aurait aimé que la justice se les pose aussi. L'enquête piétine depuis cinq ans. Elle a expliqué à France Bleu pourquoi elle a décidé de diffuser cette photo aujourd'hui : "On pensait qu'un jour, après nos multiples demandes, le juge qui à l'époque était en poste serait d'accord pour la transmettre à un laboratoire de la gendarmerie pour la faire analyser. Ça n'a pas été le cas. On a refait une demande quand le juge a changé, ça n'a pas bougé davantage. Donc nous avons décidé de la publier pour que l'opinion se rende compte de ce qu'était vraiment cette photo et du fait que nous soyons inquiets de cette photo et pourquoi nous demandions l'analyse de cette photo. "