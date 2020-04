A la Une . La peur du Coronavirus plus forte que la tentation de jouer Gagnante à tous les coups, la Française des Jeux s'incline face au Coronavirus. La limitation des déplacements induite par le confinement a drastiquement réduit la fréquentation de ses points de vente.

Le joueur du Loto est-il resté confiné ? L’antenne locale de la Française des Jeux ne nous révèlera aucun chiffre précis car, dit-elle, "depuis la privatisation de la société et son ouverture en bourse, on ne peut plus". Ce qui n’empêche pas son directeur de confirmer une baisse importante des ventes depuis le 17 mars.



La direction nationale a publié la semaine dernière les résultats du premier trimestre, incluant donc le tout début du confinement. Depuis le 16 mars, les mises de jeu affichent un recul de près de 60 %. Sur un mois de confinement, cette tendance se traduit aujourd’hui par un impact mécanique proche de 100 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du groupe FDJ.



"Localement, on s'en tire un peu mieux qu'en métropole. On garde quand même nos fidèles", affirme Frédéric Vezy, directeur de l'Agence Réunion FDJ. "Au niveau chiffres, on sent que ça baisse de façon importante", lâche-t-il tout de même.



La Réunion compte 270 points de vente FDJ. Mais tous ne pouvaient pas maintenir leurs portes ouvertes, du fait de la réglementation en cette période d'épidémie. "Le détaillant qui fait par exemple que bar mais sans tabac, il n’a pas le droit d’ouvrir. Les points de vente qui sont dans cette catégorie-là, nous on ne les réapprovisionne pas", confirme le représentant local de la FDJ.



Au début du confinement, 20% des points de vente étaient ainsi fermés sur l'île. Petit à petit, ceux qui pouvaient néanmoins ouvrir mais qui n’avaient pas encore installé les mesures de protection sanitaires (masques, visière, gel, distance au comptoir) ont rouvert. Mais "aujourd’hui, une reprise est en train de s’amorcer. Il ne reste que 15% des points de vente qui demeurent fermés", ajoute le représentant.



"Aucun Covid, malgré le fait qu'ils reçoivent beaucoup de monde"



"Au moment où je vous parle, je suis à mon bureau. Nous on est resté ouvert en permanence pour approvisionner en jeux nos détaillants en rupture de stock. Avant c’était un réapprovisionnement tous les jours", compare-t-il.



"On communique énormément sur le respect des gestes-barrière, sur tous les supports officiels de communication possible", insiste Frédéric Vezy. Un respect méticuleux qui semble avoir payé. "Sur les 270 points de vente, il n’y en a pas un - on le sait car on les appelle toutes les semaines - qui a été détecté Covid, malgré le fait qu'ils reçoivent beaucoup de monde", annonce-t-il, rassuré.



"Certains sont équipés de plexiglass, d’autres de masques, ils font entrer les gens au compte-gouttes, etc… je vous dis bravo à tous pour votre courage et au rôle social que vous pouvez jouer car ce sont parfois les seuls liens que peuvent avoir certaines personnes durant la semaine", tient-il aussi à saluer cet autre aspect, hors champ commercial.



D’ailleurs, le représentant de l’antenne FDJ de La Réunion constate que les points de vente qui présentaient jusque-là des résultats plutôt moribonds, ont vu leurs chiffres partir à la hausse. L’explication en est toute simple : "les gens font moins de distance et ça a fait revenir des joueurs dans des supérettes de proximité", là où ils allaient jouer auparavant dans des points de vente dans des galeries commerciales par exemple.



"On ne profite pas de la situation pour faire basculer tous nos joueurs sur le net"



Afin d’assurer la poursuite de leur activité dans les semaines qui viennent, les détaillants recevront des masques. "80 chacun", explique Frédéric Vezy. "Des masques commandés par la Française des Jeux sont arrivés en métropole dans l'entrepôt FDJ. Ils sont destinés à tous les détaillants de France. Il nous reste à les faire venir à La Réunion et ce n’est pas évident compte tenu du peu de vols entre la métropole et ici", explique-t-il.



Si la limitation des déplacements a eu une incidence sur le nombre de grilles validées et de tickets de grattage, a-t-elle permis l’arrivée des habitués sur les jeux en ligne ? Sur ce point, Frédéric Vezy confirme que ce n’était pas la politique prioritaire de la Française des Jeux.



"On n’insiste pas là dessus. L’internet c’est vraiment epsilon : 1 joueur sur 100 va sur internet", pour donner un ordre d’idée. "Notre réseau de détaillants - ce qu’on appelle chez nous les clients pro - ça fait vivre des employés et beaucoup de gens. Et aujourd’hui, on ne profite pas de la situation pour faire basculer tous nos joueurs sur le net. Il y a bien eu une campagne de pub, mais elle était programmée depuis janvier, donc rien à voir avec le Covid. Lorsque la campagne de reprise se fera, elle se fera sur les points de vente. Par respect pour nos 26000 détaillants qui sont ouverts depuis le confinement et qui prennent des risques". Sur tout le territoire national, ils sont 30000 buralistes en tout.



Enfin, si la FDJ encaisse des sommes astronomiques, elle sait aussi être généreuse et contribuer à la solidarité nationale. Le groupe FDJ a fait un don d’un million d’euros à l’Alliance "Tous unis contre le virus" et 200.000 euros au Secours Populaire Français. Ludovic Grondin Lu 1082 fois







