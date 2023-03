A la Une .. La pétition pour la dissolution des BRAV-M dépasse les 100.000 signatures

En ligne depuis seulement quelques jours sur la plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale, le texte demande la dissolution des unités de BRAV-M de la police, accusée de violences. Ayant dépassé les 100.000 signataires authentifiés, la pétition sera désormais affichée sur le site du parlement pour plus de visibilité. Si elle atteint le chiffre de 500.000, elle devra ensuite être discutée à l’Assemblée. Par MB - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 16:22





Une Dans un enregistrement sonore d’une vingtaine de minutes que Loopsider s’est procuré, plusieurs policiers des Brav-M menacent et intimident sept jeunes gens interpellés lundi soir après une manifestation contre la réforme des retraites. Voici une partie de ce document édifiant. pic.twitter.com/dvWDZbGQSb

— Loopsider (@Loopsidernews) March 24, 2023

Les images de la mobilisation du 16 mars dernier ont relancé le débat sur l’utilisation de la violence de la part de certaines unités des forces de l’ordre chargées du maintien de l’ordre. Les BRAV-M (brigade de répression de l’action violente motorisée) sont particulièrement pointées du doigt . Créées en 2019 lors du mouvement des Gilets jaunes, ces unités rappellent les anciens “voltigeurs”, dissouts depuis la mort de Malik Oussekine en 1986.Une pétition a donc été déposée sur le site de l’Assemblée nationale afin de demander le “démantèlement de la BRAV-M”. Ainsi, l’auteur du texte, un certain Yann Millérioux, dénonce “un emploi disproportionné et arbitraire de la force et en contrariété avec le schéma national de maintien de l'ordre, avant de conclure, stoppons le massacre”

Le chiffre fatidique des 500.000



Largement partagée sur les réseaux sociaux par des élus, des youtubeurs ou des défenseurs des droits de l’Homme, la pétition a déjà dépassé les 135.000 signatures, validées par le système FranceConnect. Elle est donc désormais bien sur le site de la chambre basse.





"Après attribution de la pétition à une commission, les députés de la commission désignent un député-rapporteur qui propose ensuite soit d'examiner le texte au cours d'un débat faisant l'objet d'un rapport parlementaire, soit de classer la pétition. La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut également décider d'organiser un débat en séance publique sur une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures, issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer", précise le site de l'Assemblée. Rien n'est ainsi certain concernant l'avenir de la BRAV-M, même si le texte dépasse les 500.000 signatures.