Courrier des lecteurs La petite case de Bras Piton

Blottie au pied du majestueux Piton Textor

Au milieu des fougères, des fleurs multicolores

Qui embaument et décorent notre île, à foison,

Se blottit, épanouie, une bien jolie maison.

Pas de luxe, ni de clinquant pour autant,

Juste un bonheur et son printemps.

Nichée au creux d'un bras du Piton,

La case se cache, timide, au fond.

Deux chênes majestueux, fiers et noueux

Trônent en devanture, en guerriers sourcilleux.

Une fois passé leur garde un rien condescendante,

S'ouvre le bal des fougères arborescentes.

En couples ou solitaires,

Les belles des hautes terres

Promènent leurs coiffes végétales,

Hautaines comme des altesses royales.

Les fragrances du jasmin et de l'oranger

Emplissent l'espace de leurs parfums légers.

Arums et orchidées jouent leur symphonie

Pastorale en Fa, en Ré, en Do, en Mi.

Tout là-bas, auprès de l'accueillante tonnelle,

Retombe en cascade émeraude la précieuse cannelle.

Des fleurs inconnues se sont invitées,

Modestes, elles sont éclatantes de beauté.

Leurs têtes dodelinent au gré malicieux

D'une brise légère au tempo silencieux.

Vibrionnant dans l'azur des cieux,

Posés comme sur un tissu de serge,

Le minuscule Zoiseau la Vierge,

Le subtil, gracile et timide Moineau,

Le chatoyant cardinal sur son rameau,

Lancent leurs chants bucoliques et joyeux

Pour dire au Monde qu'il est merveilleux.

Recroquevillée dans l'ombre de la grande case,

Muette, presque effacée : la petite case.

Elle sourit malgré ses lambrequins ternis,

Elle se souvient de son parquet vernis

Qui éclairait chaque recoin de son âme

Alors qu'elle trônait seule, en belle dame

En ce paradis d'un merveilleux Eden.

Elle en était, alors, le précieux diadème.

Le temps, hélas, pernicieux, a passé,

Sur ses bardeaux, les années ont glissé.

Les jeunes générations ont, un matin,

Décidé, sans vergogne de son destin.

Elle ne serait plus l'unique souveraine,

Mais se ferait courtisane de la nouvelle reine,

Une altesse, jeune, élancée, à l'allure moderne,

Une princesse d'aujourd'hui, sans balivernes.

Notre petite case de bras Piton, vieillie,

Se le tint pour dit, cachant son dépit.

Mais fière et toujours altière, comme il sied

A toute âme, par les seigneurs, disgraciée,

Elle s'assoupit dans l'ombre de la jeune beauté,

Gardant en son coeur de bois, sa joie et sa gaieté.

Elle savait, au fond, qu'un jour

Elle retrouverait tous ses atours.

Une famille, vint sur le chemin, à passer,

Qui trouva la petite case fragile et oppressée.

Loin de la considérer comme un vestige,

Emue, elle décida de lui redonner son prestige.

Jupons et dentelles des lambrequins,

Huis et parquets retrouvèrent un destin.

La petite maison sous leurs doigts, rajeunie,

Retrouva sa beauté d'antan, au fil des ans, ternie.

Aujourd'hui, elle n'est plus ombre.

Des rais de lumière percent sa pénombre

Elle sourit sur son âme retrouvée, son émoi

D'entendre, des enfants, les cris de joie.

Passants, si vous entendez au pied du Textor

Une maison chanter, d'une voix de stentor,

Ne vous croyez pas hallucinés

Ou la proie de la magicienne Circé.

Non! C'est la petite case de Bras Piton

Arnaud JOMAIN





