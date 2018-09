La peste fait 2 morts à Madagascar

La peste fait son retour à Madagascar avec la saison des pluies. Deux personnes sont décédées, une à Fiadanana, au nord de la capitale et à Ambalavao dans le centre du pays.



Selon le dernier recensement, 8 cas suspects dont 6 guérisons ont également été enregistrés, a indiqué le ministère de la santé publique malgache.



L’année dernière, le bacille avait tué plus de 200 personnes. L’épidémie s’était déclarée plus tôt au mois d’août et s’était étendue jusque dans les grandes agglomérations avant d’être annoncée sous contrôle à la fin du mois de novembre. Une recrudescence de cas qui avait fait craindre une propagation de l’épidémie, endémique dans la Grande Ile.