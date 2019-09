La persistance de la dengue laisse craindre une reprise épidémique au début de l'été

Du 9 au 15 septembre 2019, 14 cas de dengue ont été confirmés. Bien que l’épidémie soit actuellement stabilisée à un niveau modéré, elle concerne encore presque la moitié des communes de l’île.



Cette persistance de la circulation du virus, en cette fin d’hiver austral, laisse craindre une reprise épidémique au retour de l’été, quand les conditions météorologiques seront plus favorables au développement des moustiques. Les autorités sanitaires rappellent donc à la population l’importance de mettre en œuvre les recommandations, au quotidien, pour lutter contre les moustiques.



La circulation hivernale est à présent comparable à celle de 2018



Malgré la baisse du nombre de cas, 10 communes sont toujours concernées par une circulation active du virus. Saint-Paul et Saint-Leu sont à nouveau les communes les plus touchées. La circulation hivernale est à présent comparable à celle de 2018.



Depuis le début de l'épidémie, plus de 24 800 cas autochtones ont été confirmés (soit 17900 cas depuis le 1er janvier 2019, 769 hospitalisations (dont 614 hospitalisations depuis le 01/01/2019), 2387 passages aux urgences (dont 1912 passages aux urgences depuis le 01/01/2019).



Enfin, plus de 75900 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 50 190 cas depuis le 01/01/2019), 19 décès, dont 11 directement liés à la dengue ont été constatés.