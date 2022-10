A la Une . La permanence parlementaire de Nathalie Bassire taguée

Des inscriptions faisant référence au personnel suspendu durant la crise Covid et sur le pass sanitaire ont été taguées sur les rideaux métalliques de la permanence parlementaire de Nathalie Bassire dans la nuit de vendredi à samedi. La députée de la 3ème circonscription déplore cet acte de vandalisme. Par LG - Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 à 07:39

Nathalie Bassire : "Je condamne fermement les incivilités commises cette nuit sur la devanture de ma permanence parlementaire au Tampon. Cette forme de violence envers les élus est inacceptable d’autant que ce lieu sert avant tout à recevoir la population. Ces dégradations aux biens sont d’autant plus aberrantes et les inscriptions infondées et gratuites que j’ai toujours été contre l’obligation du Pass sanitaire / vaccinal et contre la suspension des soignants que j’ai toujours défendu ! Les gendarmes sont venus constater ces faits délictueux ce matin et plainte sera déposée auprès de la Procureure de la République"