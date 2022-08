La perception de l’O.M. chez nous est un vol sur le dos des Réunionnais.



Cette taxe créée à La Réunion en 1850 est contraire aux règles française et européenne.



Prolongée indéfiniment depuis 1850 et re-prolongée exceptionnellement depuis 2014 ici.



LO.M. contribue largement à la cherté de la vie dans notre département.



1°) Les associations UCOR et « Réagissons ! » demandent que l’OM soit payé comme la TVA par les consommateurs à la caisse des commerces. L’OM sera reversé par le commerçant à la Région Réunion, tandis que la TVA partira à l’État.



C’est cette pratique qui a cours au QUEBEC pour le paiement de la « taxe provinciale » (équivalente à l’ O.M.) et de la TVA.



2°) L’argent de l’OM doit donc être affecté obligatoirement aux investissements.



95 % de nos produits sont importés !



Il faut que l’O.M. soit révisé au plus vite.