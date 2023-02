Communiqué La pêche traditionnelle de loisir dans la réserve marine : Qui, quand, où, comment ?

La préfecture fait le point sur les règles concernant la pêche de loisir dans la réserve marine : Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 10:28





Qui a le droit de pêcher dans la réserve marine ?



Seuls les pêcheurs titulaires de la carte de pêche délivrée par l’État (direction de la mer sud océan Indien - DMSOI) sont autorisés à pratiquer la pêche traditionnelle. Les demandes de carte de pêche sont faites par les pêcheurs résidant dans les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, et l’Etang-Salé du 1er au 31 octobre de l’année précédente, dans la limite de 800 cartes par an. Ces pêcheurs peuvent alors pratiquer pendant un an les trois pêches détaillées ci-dessous :



® Pêcher le zourite



Dans la réserve marine de La Réunion, la pêche aux zourites est autorisée du 1er février au 31 octobre, du mercredi au samedi de 5h à 12h, à l’exception des jours fériés. Le nombre de zourites par pêcheur est limité à 5 par jour. Les zourites pêchés doivent peser au minimum 1 kg. Le zourite se pêche à l’aide d’un bâton d’une longueur maximale de 1 m et d’un diamètre supérieur à 2 cm. Il faut veiller à ne pas abîmer le corail pendant l’activité de pêche.



® Pêcher le capucin nain



Les détenteurs de la carte peuvent pêcher le capucin nain dans certaines zones que vous pouvez retrouver sur



® Pratiquer la pêche à la gaulette



La pêche à la gaulette sur les fonds sableux des chenaux naturels situés entre les massifs coralliens se pratique toute l’année du lundi au dimanche de 5h à 12h, excepté les jours fériés. Un pêcheur de loisir peut pêcher jusqu’à 5 kg de poissons par jour, la pêche de loisir devant rester pour une consommation familiale. Il est interdit d’immerger ou de lancer des appâts dans les eaux autour de la canne. Les captures devront être marquées (coupure sur la queue du poisson) et ne pourront être vendues.



Toutes les espèces accessoires capturées doivent être rejetées. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit de vendre les poissons pêchés.



Pêcher en préservant la biodiversité marine c’est possible !



Si plusieurs types de pêches sont pratiqués simultanément, le poids total des captures est limité à 5 kg, en respectant la limite de 4 kg pour le capucin nain.



Dans le but de préserver la biodiversité et l’écosystème des eaux réunionnaises, il est interdit de marcher sur les coraux, pêcher avec du matériel d’aide respiratoire (tuba, bouteille…) et de rejeter des déchets au cours de la pêche.



Chaque année, pensez à déclarer vos captures !



Les détenteurs de la carte de pêche traditionnelle sont invités à déclarer, même s’ils n’ont rien pêché, chaque année leurs captures avant le 31 janvier de l’année suivante, en ligne, sur le lien suivant :





Sanction en cas de non-respect des règles



Les contrevenants qui ne respectent pas ces règles mettent le lagon en péril et s'exposent par conséquent à des amendes pouvant aller jusqu'à 22 500 € (cf. article L945-4 du code rural et de la pêche maritime), voire à des poursuites judiciaires.



