La grande Une "La pêche préventive a permis de réduire considérablement la population de requins"

Pour la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, les opérations de pêche préventive de requins ont été fructueuses en ce qu'elles ont permis de réduire la population de squales aux abords de nos côtes. Une position qui ne fait pas l'unanimité. Par M.A - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 15:55





"Ce programme passe par l'intervention de pêcheurs professionnels, contrôlée par le Centre sécurité requin. Cette pêche préventive a permis d'aboutir à une baisse significative de la population de requins considérés dangereux (le bouledogue et le tigre dans une moindre mesure). En 2016 ou 2018 on pêchait encore 46 requins bouledogue ; depuis le début de l'année 2022 nous n'en avons pêché qu'un seul", avance-t-elle.



60% de captures accessoires



De son côté, le collectif "Requins en Danger à la Réunion" représenté par Didier Dérand (comprenant notamment Sea Shepherd France, Longitude 181, One Voice) ne cesse de s'opposer à cette pratique jugée non seulement "inutile" mais aussi "essentiellement politique et électoraliste". Outre son inefficacité, les opposants pointent du doigt le grand nombre de captures accessoires : 507 entre le 29 mars 2018 et le 12 août 2022, soit près de 60% des captures. Pour rappel, le collectif avait d'ailleurs obtenu en mars dernier la



