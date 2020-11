Société La pêche au zourit interdite jusqu’au 1er février

Bien que la croissance du poulpe de récif soit rapide, il faut lui laisser le temps de se reproduire. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 15:05 | Lu 2130 fois

C’est le plus souvent en civet qu’il atterrit sur les tables réunionnaises. Pour pouvoir en jouir encore longtemps, il faut ménager la ressource. La pêche au zourit est interdite, alerte la Réserve Naturelle Marine.



Le poulpe de récif (Octopus cyanea) croisé par les pêcheurs pèse 1kg voire moins et c'est le poids minimal de capture autorisé par la Réserve Marine. Le mollusque peut atteindre 1m de diamètre et 8 kg pour les plus impressionnants. Si l’animal grandit plutôt rapidement et se reproduit toute l’année, il faut lui en laisser le temps. "L’état de santé des populations dépend de la disponibilité des aliments au sein des récifs coralliens mais également de la pression de la pêche", précise La Réserve Marine.



"Les zourits possèdent la capacité incroyable de modifier leur texture et la couleur de leur corps tels de véritables caméléons des océans. Solitaires et territoriaux, ils vivent dans un 'terrier' dont ils ne s’écartent que pour chasser les crabes (entre autres) ou pour s’accoupler. C’est la femelle qui va assurer la protection et la ventilation des œufs. Elle y mettra toute son énergie et finira par mourir !"



