A la Une . La pauvreté et les inégalités en baisse, mais toujours peu d’emplois

L’Insee et la DEAL (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) se sont associés pour étudier les évolutions récentes en matière économique, environnementale et sociale à La Réunion. Il en ressort la pauvreté et les inégalités se réduisent. L'accès au marché du travail s'améliore légèrement, même si l'emploi reste faible. Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 11:08

Une économie en croissance, une pauvreté et des inégalités en baisse, mais toujours peu d’emplois. C'est ce qu'il ressort d'une étude menée par l'Insee et la DEAL, dont les résultats ont été dévoiles ce mois d'octobre.



"L’emploi à La Réunion reste faible : moins de la moitié des personnes en âge de travailler occupent un emploi", y apprend-on. Néanmoins, l’accès au marché du travail s’améliore entre 2007 et 2018, grâce notamment au déploiement des contrats aidés. En 2018, le taux d'emploi des 15 à 64 ans s'élève à 46 %, contre 43% en 2007.



Les plus âgés se maintiennent plus longtemps en emploi que par le passé, mais les jeunes ont toujours autant de difficultés à s’insérer sur le marché du travail. Ainsi, la moitié des 18-25 ans ne sont ni en emploi, ni en études, comme il y a dix ans.



La pauvreté touche une part encore élevée de la population



L'étude révèle en outre que les richesses produites sur le territoire augmentent également, ce qui permet de réduire la pauvreté entre 2007 et 2018. Mais la pauvreté touche une part encore élevée de la population réunionnaise (39 %), particulièrement dans l’Est (47 %). Sur la période, les inégalités de revenus se réduisent, en lien avec la hausse des revenus des ménages les plus pauvres. Néanmoins, les fins de mois restent difficiles pour la moitié d’entre eux.



Les inégalités entre les femmes et les hommes se réduisent également, mais restent importantes, notamment au niveau professionnel. En 2018, 42 % des femmes ont un emploi contre 51 % des hommes. En 2007, ces proportions étaient de 37% contre 50%.



"Ces améliorations sociales et économiques pourraient néanmoins être remises en question par la crise sanitaire", est-il indiqué.