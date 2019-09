La parentalité au cœur du Forum de la famille

La troisième édition du Forum de la famille se déroulait ce samedi 14 septembre 2019 dans les jardins du CREPS, sur le front de mer de Saint-Paul. Près de 2 000 personnes effectuaient le déplacement afin de profiter de cet événement dédié aux parents et aux enfants.



Plus de 30 associations animaient différents stands pour cette action. Thèmes retenus cette année : la nutrition et la santé. Les partenaires présents évoquaient également plusieurs autres thématiques.



Le soutien à la parentalité, la petite enfance, la communication bienveillante, la jeunesse, le périscolaire, la réussite scolaire… Les intervenants et le public échangeaient autour de l’équilibre alimentaire. Notamment grâce aux ateliers bien manger.



L’occasion pour les familles d’hier et d’aujourd’hui de découvrir cette multitudes d’activités proposées sur place. Le moment aussi pour les plus petits de passer un moment détente.



Les structures gonflables, les animaux de la ferme pédagogique installée pour la journée et les ateliers maquillage et dessin attiraient le plus de marmailles.



Année après année, le Forum de la famille représente toujours une manifestation centrée sur le bien-être familial.



Saint-Paul, en partenariat avec la CAF, le conseil Départemental, la CGET et beaucoup d’associations spécialisées dans ce domaine, détaillaient d’ailleurs au public venu en nombre les dispositifs d’accompagnement aux familles et liés à la parentalité.