La page n'est pas tournée

Depuis janvier, le sujet de la retraite a occupé l'actualité notamment pour le report de l'âge légal de départ à 64ans voulu par le gouvernement.



64 c'est NON ! 62 ans c'est déjà trop, 60 ans c'est mieux. Évidemment, chacun comprendra que plus tôt le départ à la retraite se réalise, et mieux les citoyens pourront profiter de ces premières années de temps libéré du travail subordonné. Surtout si nous prenons en compte l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui en moyenne à 63 ans et demi.



Certes, pour pouvoir profiter de ces années, s'investir dans les associations, mettre en œuvre des actions de solidarité, il faut pouvoir compter sur un niveau de pension décent. A la Réunion la pension moyenne, en droit direct, est de 930€ brut par mois.Comme toute moyenne celle-ci masque de fortes disparités.



Les 10% de retraités aux pensions les plus faibles bénéficient d'une pension totale ( comprenant pension de droit direct, de droit dérivé et majoration pour 3 enfants et plus) inférieure à 210€ brut par mois...A la Réunion , la moitié des retraités perçoivent au total un montant brut de pension inférieur à 850€ par mois. Au total, six retraités sur 10 disposent d'une pension d'une pension de retraite dont le montant est inférieur au seuil de pauvreté. Ces chiffres sont tirés d'une étude de l'INSEE (1) à partir de chiffres de 2016 , mais la situation ne s'est pas améliorée depuis : 30 % de pauvres parmi les Réunionnais de 60 à 74 ans en 2019.



Cette dégradation du pouvoir d'achat des retraités nous la devons à la politique menée depuis 2017. Une fois élue, la nouvelle majorité, en décidant de relever le taux de CSG d'1,7 point, a mécaniquement fait baisser le niveau de pension de 30% des retraités.



En 6 ans le pouvoir d'achat des retraités a diminué de 6,7% pour certains et 9,4% pour ceux qui ont subi la hausse de la CSG.

Au moment où l'inflation porte plus fortement sur les produits de première nécessité, il est nécessaire de revaloriser les pensions sans attendre.



La proportion des retraité.e.s va grandissante dans la population globale : environ 20% aujourd’hui 30% vers 2050. Ceux-ci prennent toute leur place dans la société d'aujourd'hui par leurs diverses activités, leurs différents engagements familiaux, associatifs . Ne permettent-ils pas aux parents qui travaillent la prise en charge de leurs enfants quand le besoin est là ? Ne permettent-ils pas de faire vivre, grâce au bénévolat des associations culturelles, artistiques ou caritatives ?



Dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, retraite était synonyme de pauvreté en France. L'essentiel des pauvres étaient des personnes âgées. Il n'est pas concevable de revenir, aujourd'hui, à cette situation alors que nous vivons dans la 6ème ou 7ème puissance économique mondiale. Il n'est pas concevable dans une société qui se veut plus juste, moins inégalitaire, de laisser une partie croissante de la population tomber dans la précarité financière.C'est pourquoi, il est nécessaire d'indexer les retraites sur l'évolution des salaires afin d'éviter un décrochage des pensions dans l'évolution des revenus.



Aujourd'hui, les pensions ne suivent même plus l'évolution des prix...Depuis 2017, les prix ont augmenté en moyenne de 15,5% quand les retraites, elles, ont évoluées de 7,9%. Le calcul est vite fait : une perte de pouvoir d'achat de 7,6%.

Dans cette période de forte inflation il est encore plus impérieux, à minima, d'aligner l'évolution des pensions sur celle des prix.



Neuf organisations nationales (sept présentes à la Réunion) de retraité.e.s appellent à manifester le jeudi 15 juin pour revendiquer la revalorisation des pensions de retraite. A la Réunion, un rassemblement est prévu devant la sous préfecture de Saint-Pierre à partir de 10 heures.



(1)Insee Analyses La Réunion • n° 69 • Mai 2022