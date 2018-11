Courrier des lecteurs La nuit, l’heure est venue de sévir …

Alors que les « gilets jaunes » manifestent en journée et généralement calmement une colère légitime, la nuit changement de programme, des gamins de plus en plus jeunes investissent les lieux, cassent tout et se livrent au pillage. La force publique dans un souci d’apaisement et sans doute de pourrissement n’intervient qu’insuffisamment.



Il est grand temps que Monsieur le Préfet et les élus interviennent en interpellant les enfants casseurs et voleurs qui pillent le fruit de notre travail et alourdissent nos impôts locaux par la destruction du matériel communal (panneaux de signalisation, poubelles etc…)



On m’a toujours appris qu’avant 18a, ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants mineurs. La démarche des forces de l’ordre pourrait être la suivante : prise de photos en flagrant délit des délinquants, interpellation, prise de leur identité et de leurs empreintes, raccompagnement chez eux, puis contravention aux parents avec injonction de remboursement du matériel dégradé sur les allocations familiales si nécessaire.(la soustraction temporaire de leur smartphone pourrait être dissuasive en complément au niveau des enfants…) Dès la seconde interpellation et à la première récidive, placement du délinquant dans un centre de ré-éducation fermé où lui sera enseigné une bonne éducation que n’ont pas su lui apporter ses parents



Dans les communes à risques, un couvre-feu à 21h interdisant à des mineurs non accompagnés de leurs parents de trainer dans la rue serait le bienvenu et leur éviterait de suivre le mauvais exemple, tous les mineurs étant ré-accompagnés chez eux par les policiers avec avertissement aux parents irresponsables et sanction financière en cas de dégradations.



A l’heure d’une « non-éducation » de plus en plus visible, c’est à la Loi de se substituer à des parents transparents et irresponsables qui ne jouent pas leur rôle parental. Nous, contribuables, n’avons pas à payer à la place des parents défaillants.



Un « gilet jaune » Lu 94 fois





Dans la même rubrique : < > La hausse des prix du carburant est injuste et inefficace Que fait la police ?