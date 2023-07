A la Une . La nuit de samedi a été plus calme, quatre fauteurs de troubles interpellés

Cette nuit de samedi a été plus calme que la veille à La Réunion. Cependant, de nouvelles villes s'ajoutent aux secteurs où des feux de poubelles ont été déclenchés et des dégradations de commerces ou de locaux publics ont été perpétrées. La préfecture, en lien avec la direction territoriale de la Police nationale, le commandement de la gendarmerie et le SDIS, fait le point ce dimanche matin. Par LG - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 08:20

Bien que la nuit ait été plus calme sur certains secteurs de l’île, des faits de violences urbaines ont encore été commis la nuit dernière, en particulier à Saint-Denis, et de manière plus ponctuelle à Saint-Louis, Le Port, Sainte-Marie, Saint-Benoît, La Possession, Saint-Paul, le Tampon, Sainte-Suzanne, et la Plaine des Cafres.



Les forces de sécurité ont encore été prises pour cibles avec des jets de projectiles et de mortiers. Aucun blessé n’est à déplorer.



Le préfet de La Réunion salue le professionnalisme des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui a permis une fois encore de limiter l’impact des violences.



On décompte au total 70 incendies, principalement de poubelles et de quelques véhicules, et 21 interventions des pompiers. La vitrine d’une concession moto dans le quartier du Chaudron a été dégradée par des jets de projectiles, tandis que sur la commune de Saint-Louis, c’est le bâtiment de la police municipale qui a fait l’objet de jets de projectiles.



Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, condamne fermement ces événements et renouvelle son appel à l’apaisement.



Un dispositif opérationnel, fort de plus de 220 gendarmes et policiers, avait été déployé sur le terrain pour dissuader les auteurs d’agir, intervenir rapidement sur tout fait commis, appuyer l’intervention des sapeurs-pompiers et interpeller les mis en cause.



4 interpellations ont été réalisées.



Pour les nuits à venir, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers resteront mobilisés pour assurer la sécurité et le bon ordre public.