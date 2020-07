La grande Une La nouvelle vie de Cacao

Après avoir été découvert dans un état pitoyable hier, le chien errant Cacao a été recueilli par la SPA du Grand Prado. Après un toilettage XXL, le voilà beau comme dans sa jeunesse. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Juillet 2020 à 17:16 | Lu 3983 fois





Mais la chance semble en fin avoir souri à l'animal. Recueilli par la SPA du Grand Prado, il a eu droit à un toilettage de 3 heures afin d'enlever les 6 kg de poils qui le recouvraient. Une fois ce toilettage terminé, il était enfin possible de distinguer la beauté de ce chien, qui n'attend plus qu'une famille pour s'occuper de lui. Finalement, il était de couleur blanche et non fauve. Mais il était tout simplement impossible de le voir, ni même de deviner l'espèce. Celui qui a été trouvé chez son propriétaire négligeant était devenu tout simplement monstrueux avec ses poils informes.









