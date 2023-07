La nouvelle structure Information Jeunesse de Saint-André vient en aide aux personnes en situation précaire

Le communiqué :



L’Association Sportive Socio-Culturelle Cressonnière (ASSCC) à Saint-André a été labellisée Information Jeunesse par l’État via la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse (DRAJES) au mois de mars dernier. Elle fut inaugurée le vendredi 16 juin 2023.



Pour rappel, la structure d'information jeunesse est dédié à l’information, le suivit et l’accompagnement des jeunes de 13 à 30 ans. La structure est spécialisée dans de nombreux domaines, tels que l’orientation, la sensibilisation, l’aide à l’insertion, la citoyenneté, la santé, ou encore l'accès au droit.



Ce vendredi 28 juillet 2023, la structure d’information jeunesse a mené une action d’aide en soutien aux personnes en situation de précarité. Pendant une matinée, une dizaine de familles ont été accueillies à la structure d’accueil. Après plusieurs échanges avec les conseillères, un « Bertel solidaire » a été offert aux familles se trouvant dans des situations précaires.



La structure d'information jeunesse à réaliser cette action grâce à leurs partenariats avec L'épicerie Solidaire Meilleures Ensemble de Saint-André et l’association Momon Papa lé là, qui ont agi de pair dans le projet en faisant des dons de denrées de première nécessité.



À travers cette action, la structure informations jeunesse souhaite montrer son soutien aux familles les plus nécessiteux, et par ailleurs leurs apporter de l’aide et des solutions pour pouvoir s’en sortir.



Horaires d’ouverture et adresse de la structure :



Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00. 31 rue Luc Donat, Porte des Salazes 1 - 97440 Saint-André (face au Lycée Mahatma Ghandi).



Coordonnées : infojeunessaintandre@gmail.com

02 62 50 93 38