La nouvelle souche de covid-19 détectée aussi en Italie

L’Angleterre repasse en confinement, Londres est confrontée au «Noël le plus dur depuis la guerre », ce sont les mots de Sadiq Khan, maire de la ville. Boris Johnson, le Premier ministre, opte pour un reconfinement de la capitale mais aussi du sud-est de l'Angleterre. Par Emilie Carassou - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 11:23 | Lu 677 fois

Une nouvelle souche du Covid-19 a été détectée chez plus de 1000 personnes venant principalement du sud de l’Angleterre.



Alors que l’Europe tente de contenir la nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni, cette action semble avoir échoué car la souche est désormais présente sur le continent. L’Italie a détecté ce dimanche un premier cas de contamination par cette nouvelle souche, soupçonnée d’être plus contagieuse.



Cette nouvelle souche serait apparue mi-septembre à Londres ou dans le Kent (situé au sud-est de Londres), elle est à l'origine de 62% des contaminations enregistrées à Londres en décembre et de 43% dans le Kent. Cette nouvelle mutation contient 23 changements, selon le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance. Il s'agit d'un "nombre inhabituellement grand", beaucoup étant "associés aux changements dans la protéine que le virus fabrique" et "à la manière dont le virus se lie aux cellules ou les pénètre", précise-t-il.



Plus tôt dans la journée de dimanche, l’Italie avait annoncé la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier. « Nous avons le devoir de protéger les Italiens », a annoncé le ministre des Affaires étrangères.



C’est également le cas aux Pays-Bas, après la découverte d'un cas de contamination par cette nouvelle souche, "au début de décembre" selon le ministère néerlandais de la Santé, le gouvernement de Mark Rutte a annoncé la suspension dès dimanche de tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni. Une décision également prise par la Belgique tandis que l'Allemagne a indiqué qu'elle envisageait "sérieusement" d'en faire de même.



Samedi soir, Boris Johnson a reconnu que la nouvelle variante du virus se transmet "bien plus facilement", "jusqu'à 70% de plus". "Rien n'indique qu'il soit plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie" ou qu'il réduise l'efficacité des vaccins, a-t-il ajouté.



Selon Patrick Vallance, cette nouvelle variante "se propage rapidement", et devient aussi la forme "dominante", ayant entraîné "une très forte hausse" des hospitalisations en décembre.





