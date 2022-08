A la Une .. La nouvelle réglementation du Parc national ne va pas assez loin pour Génération Écologie

Suite à la nouvelle réglementation du Parc national sur les survols motorisés, Génération écologie et l’association KOLAIR974 estiment que cet arrêté ne va pas assez loin. Ils demandent à la population de se mobiliser lors de la consultation publique. Par GD - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 07:31

Le communiqué:



Un nouveau projet d’arrêté « portant réglementation du survol motorisé et des déposes en hélicoptère en cœur du Parc National de la Réunion » fait actuellement l’objet d’une consultation publique (jusqu’au 15 août), suscitant beaucoup d’interrogations et de critiques à la lecture des nombreux avis déjà exprimés.



Ces critiques sont fondées puisque contrairement à ce qui est énoncé dans l’intitulé du nouvel arrêté, la majeure partie du cœur du Parc (environ 85%) n’est absolument pas concernée par les modifications de réglementation. Seules des aires très restreintes bénéficiant déjà de mesures plus restrictives sont visées par ce nouvel arrêté.



Alors pourquoi cet intitulé, et pourquoi, dans l’énoncé des motivations, prétendre « préserver le caractère immatériel du Parc espace de quiétude et de ressourcement » ???



Or il s’agit bien là de ce que les Réunionnais.es et les touristes attendent des autorités qui gèrent le Parc National de la Réunion ! Tous souhaitent une forte diminution, voire une totale interdiction, de ce tourisme aérien qui n’a pas sa place au-dessus d’espaces naturels aussi exceptionnels, mais qui deviennent de plus en plus infréquentables en raison des nuisances sonores croissantes générées par les engins motorisés (hélicoptères, ULM, et maintenant drones, moins bruyants, mais plus invasifs au plus près des habitats de la faune, ou des randonneurs).



Forcément ce projet d’arrêté, qui ne prévoit pas la plus petite mesure pour réduire ces nuisances, déçoit et mécontente beaucoup de monde. Et l’on ne comprend pas le « 2 poids 2 mesures » qui s’appliquent une fois de plus à la Réunion où les survols du Parc sont autorisés (hors les 15% de zones protégées) à moins de 1000m, ainsi que les déposes, alors qu’ils sont interdits dans l’Hexagone.



L’association KOLAIR974 et Génération Écologie La Réunion insistent auprès des pouvoirs publics pour que nous soyons traités sur un pied d’égalité avec l’Hexagone, et que des mesures soient prises afin que les Réunionnais puissent vivre en paix, non seulement dans le Parc National, mais aussi partout où les nuisances sonores sont devenues insupportables.



À l’heure où la sobriété énergétique est imposée comme modèle par le gouvernement et même les sociétés pétrolières, à l’heure où la France est condamnée pour inaction climatique et où les Réunionnais subissent de plein fouet la flambée des prix des carburants, il nous paraît indécent de favoriser un tourisme basé sur le gaspillage d’énergies fossiles extrêmement polluantes et grandes émettrices de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Les écologistes préfèrent un tourisme responsable, un « slow » tourisme où les individus prennent le temps, respectent et découvrent une culture, la Nature, la biodiversité et les paysages en limitant strictement les impacts des pollutions de toutes sortes.



Nous invitons les Réunionnais.es et tous les amoureux de notre île à la mobilisation citoyenne en participant à la consultation publique en ligne - attention date limite le 15 août – relative à ce projet d’arrêté sans réelle ambition écologique. Exprimez-vous ! N’hésitez pas à donner un avis défavorable, si possible assorti de commentaires.



http://www.reunion-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-la-reunion/reglementation/le-survol-motorise



