La nouvelle règle à Miss France va-t-elle faire gagner Lyna Boyer ?

L'élection de Miss France 2021 se déroule ce samedi soir en direct du Puy du Fou. 29 candidates dont Miss Réunion 2020, Lyna Boyer, vont tenter de décrocher la couronne et succéder à Clémence Botino.Le comité Miss France vient d'annoncer sur les réseaux sociaux un changement de taille dans la tenue du concours de beauté. Le jury habituellement composé d'artistes ou de stars de la télévision sera cette année n'accueillera uniquement d'anciennes gagnantes. 9 ex-Miss France départageront donc les 29 candidates. On notera malheureusement l'absence de Valérie Bègue...Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 sera la présidente du jury où l'on retrouvera Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991), Linda Hardy (1992), Sonia Rolland (2000), Elodie Gossuin (2001) et Flora Coquerel (2014).