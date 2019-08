Société La nouvelle ligue d’échecs de Le Réunion tarde à être reconnue par la fédération française Hery Rajaobelina est élu président de la Nouvelle ligue d’échecs de La Réunion au mois de mars dernier. C’est avec beaucoup de courage que ce passionné travaille à reconstruire une ligue digne de ce nom, malgré les déboires et la liquidation judiciaire de la précédente ligue en février 2017. S’il paye encore les pots cassés de ses prédécesseurs, il se heurte en plus aujourd’hui à l’inaction de la Fédération Française d’Echecs, qui ne reconnaît toujours pas son élection. L'affaire a été portée au tribunal administratif.

"Il n’y a rien qui bloque au niveau des papiers, c’est à se demander si ce qui pose vraiment problème ce n’est pas ma couleur de peau !" explique Hery Rajaobelina, président de la Nouvelle Ligue d’Echecs de La Réunion (NLER).



Voilà déjà 5 mois qu’il attend d’être reconnu par la Fédération Française d’Echecs (FFE). Si tous les papiers sont en règles, il n’arrive pas à obtenir une explication quant à ce retard.



Le FFE avait repris le contrôle sur l’ancienne ligue après sa liquidation judiciaire au mois de février 2017, sous forme d’une commission statutaire qui devait prendre fin au plus tard le 19 juin dernier, ou dès lors qu’une nouvelle ligue était créée.



La NLER a donc bel et bien vu le jour mais sur le site de la Fédération, c’est toujours la commission provisoire qui y figure : "Je ne suis pas reconnu par mes pairs, et cette absence de reconnaissance nous met des bâtons dans les roues alors que nous portons un très beau projet. Ce qui nous oblige aujourd’hui à pousser notre autorité devant les tribunaux", explique le président. Une première audience est prévue ce mardi au tribunal administratif.



Les échecs dans le temps scolaire : un projet unique en France



Henry Rajaobelina travaille actuellement à déployer sur l’ensemble des communes de La Réunion le jeu d’échecs en temps scolaire. Une première nationale en partenariat avec l’Académie de La Réunion, qui doit permettre la création de 100 postes d’éducateurs sportifs.



"16 embauches ont déjà été faites. Ces animateurs diplômés d’Etat seront mis à la disposition des communes pour seulement 4000 euros par an par animateur à temps plein. C’est un projet inclusif, avec des emplois stables."



Mais des années plus tard, Hery paye encore les pots cassés des déboires de ses prédécesseurs. Suite à la liquidation de la première ligue et les dettes qu’elle a laissées derrière elle (plus de 140.000 euros), certaines collectivités sont encore très méfiantes : "Il y a des communes qui ne veulent plus entendre parler du jeu d’échecs. L’Europe ne veut même plus discuter avec nous, parce que dans la dette, il y avait de l’argent du FEDER", précise le nouveau président.



Qu’à cela ne tienne, la nouvelle ligue compte bien mener à bien son projet contre vents et marées : "Les licences seront données gratuitement durant cette première année de "découverte". Pour inviter les gens à découvrir les échecs, mais aussi pour inciter ceux qui ont fui la ligue à cause de sa gestion à revenir. On ne peut pas leur demander de l’argent après tout ce qu’il s’est passé", explique Hery.



Le président de la nouvelle ligue compte également sur la loi de l’école de la confiance ratifiée en Juillet dernier et qui pourrait débloquer des financements : "On dirait que les choses se sont enclenchées d’elles-même !" Charlotte Molina Lu 260 fois





