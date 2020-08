A la Une .. La nouvelle gouvernance de la CIREST désamorce le futur débrayage des chauffeurs de bus

Régulièrement agressés par des passagers indélicats, les chauffeurs de bus du réseau Estival avaient l’intention de ne pas prendre la route ce mercredi. Mais les grévistes en puissance accordent leur confiance à la nouvelle gouvernance de la CIREST. Par Ilona Payet - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 17:27 | Lu 458 fois





Leur mobilisation devait débuter dès 4h30 au dépôt de Saint-Benoît mais un accord a été trouvé in extremis cet après-midi.



L’intersyndicale (CGTR et CFDT), sous l’égide de FO TRANSPORT 974, confirme que, suite à de nombreux échanges avec les partenaires de la CIREST et des acteurs de la SEM Estival, dont la CIREST, le préavis de grève est suspendu.



"Entendu par la nouvelle équipe dirigeante de la CIREST qui a été attentive et compréhensive face à nos revendications, dont entres autres, le management d’une autre ère qui sévi au sein de la SEM Estival depuis quelques années, le personnel a décidé de faire confiance à la nouvelle mandature de la CIREST dans sa volonté d’instaurer un vrai dialogue social et surtout de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et du personnel de la SEM", déclare l’intersyndicale ce mardi à 17H.



"Ceci étant, l’intersyndicale reste vigilante quant aux décisions qui seront prises lors du futur conseil d’administration qui aura lieu le mercredi 26 août 2020, et bien entendu, elle se réserve le droit de repartir au combat si le besoin s’en fait ressentir", ajoute le communiqué signé des partenaires sociaux.



