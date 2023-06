Revenir à la Rubrique CIREST La nouvelle ère des mobilités démarre dans l’Est Consciente des retards structurels importants et des défis à relever sur son territoire, la Cirest a présenté ce matin en gare routière de Saint-Benoît son offre de services renforcée pour faire face aux difficultés de mobilité relevées sur le territoire.





D’un point de vue économique, ces actions ont pour objectif de promouvoir un développement global du territoire dont les déplacements sont un levier majeur, de favoriser le rééquilibrage pour un développement plus soutenu de la région Est afin de rattraper les retards structurels et de générer un développement équitable à l’échelle des communes membres pour désenclaver notamment les écarts.



Il s’agit également pour la Cirest de répondre aux enjeux de mobilités durables en développant les modes de déplacements alternatifs à la voiture, en favorisant le développement d’activités sur le territoire pour réduire les flux routiers vers le nord en particulier et en mettant en cohérence les différentes initiatives et réseaux de transport dans l’esprit d’un partenariat plus fort avec les autres AOT et la Région Réunion.



« De manière globale, que nous habitions l’Est, l’Ouest ou le Sud et même le Nord, prendre sa voiture pour se rendre au travail est aujourd’hui à La Réunion d’une grande pénibilité. Nos missions requièrent d’écouter attentivement nos habitants, de comprendre leurs besoins et leurs difficultés. Cette solidarité la Cirest l’a mise au cœur de son projet de territoire.



Oui, la mobilité est au cœur des chantiers en cours de la Cirest pour développer un territoire solidaire, durable et humain.» Patrice SELLY, Président de la Cirest



Fréquence renforcée sur le réseau ESTIVAL : une offre les dimanches et jours fériés sur la Ligne 1, la plus fréquentée



Depuis début 2023, se déplacer en transports publics est désormais possible les dimanches et jours fériés pour les habitants de l’Est sur la ligne 1, ligne structurante du réseau ESTIVAL reliant les communes de Saint-Benoît depuis le GHER – Bras-Panon – Saint-André jusqu’à l’arrêt Quartier Français à Sainte-Suzanne. Cette offre représente 10 allers-retours avec deux véhicules avec un premier départ à 06h00 et un dernier à 18h00, soit un départ toutes les heures.



Les habitants bénéficient d’un véhicule toutes les heures et la Cirest a également investi dans deux véhicules supplémentaires pour passer de 66 à 75 rotations par jour en semaine et les samedis. Le renforcement de l’offre du réseau ESTIVAL a pour but de répondre à la hausse de la fréquentation. Il y a eu 2 300 000 validations en 2022, ce qui représente une hausse de 15% par rapport à 2019.



La modernisation des infrastructures et du réseau routier avec l’aménagement de la RN3 à Saint-Benoît



Pour offrir une route plus sécurisée et plus agréable aux usagers, la Cirest a lancé en septembre dernier les travaux du TCSP sur la portion RN3 de la Commune de Saint-Benoît.



Ces travaux qui se termineront fin 2023, permettront de finaliser la construction de la station giratoire des Plaines, d’aménager des trottoirs et des voies cyclables sécurisées, de prévoir un éclairage public, de fournir le mobilier urbain et créer un nouveau giratoire à Bras-Fusil qui favorisera les liaisons entre les quartiers.



Ce type de chantier de modernisation des infrastructures représentent de lourds investissements. Rien que pour le TCSP, les investissements sont de :

2 millions d’euros pour le pôle d’échanges de Bras-Panon

8 millions d’euros pour celui de Saint-André auxquels s’ajoutent 2 millions d’euros pour les travaux de réhabilitation de l’avenue de La République 7 millions pour ces travaux TCSP sur la RN 3 L’ouverture sur les autres territoires pour un avenir durable avec BAOBAB, ESTIPLUS et CAR JAUNE



La Cirest et la Cinor ont décidé de franchir leurs limites territoriales pour répondre aux besoins de déplacements de leur population. La ligne 1 du réseau Estival traverse la frontière administrative de l’ouest du territoire de la Cirest à Saint-André, pour desservir Sainte-Suzanne, Quartier Français.



Quartier Français propose déjà des points de connexion entre les 2 réseaux ; avec des arrêts communs aussi desservis par le réseau CAR JAUNE. Bientôt, ce seront 3 réseaux de transports qui se connecteront sur ce secteur.



En perspectives, ce pôle d’échanges amorce des échanges entre les deux intercommunalités pour l’extension du projet BAOBAB vers Saint-Benoit jusqu’au Groupe Hospitalier Est Réunion. Le projet BAOBAB, c’est une ligne de bus à haut de niveau de service qui desservira l’aéroport vers le Bocage, initié par le territoire Nord.



L’amélioration des conditions de déplacements sur les multiples réseaux passent par un partenariat renforcé et une nécessaire mise en cohérence des réseaux et de l’intermodalité.



Proximité : Lancement de la nouvelle offre de service « Esti’Mobil»



La Cirest réaffirme son engagement aux côtés des usagers et dans la proximité en soutenant la nouvelle Offre Esti’Mobil. C’est la première fois qu’un réseau de transport met en place un service qui va aller directement rencontrer des usagers dans leur quartier, dans des écarts, ou des zones enclavées, pour leur permettre de souscrire à un abonnement de transport. Esti’Mobil, c’est le premier service public de livraison d’un abonnement de transports à se rendre directement au domicile des usagers.



La Cirest engagée dans le développement de toutes les mobilités



La Cirest est au service des personnes à mobilité réduite avec ESTICAP, l’offre de transport solidaire. ESTICAP est un service gratuit sur réservation qui réalise plus de 40 courses par jour. Depuis janvier 2023, la fréquentation a augmenté de plus de 48%. Pour y répondre, la Cirest a investi dans 3 nouveaux véhicules.



La Cirest s’engage pour les mobilités douces et plus particulièrement le vélo.



Les mobilités douces sont également au cœur du renforcement de la politique mobilité de la Cirest. L’ambition est de déployer davantage de pistes cyclables sur le territoire en partenariat avec la Région Réunion, afin de développer un schéma directeur de déplacements en vélo propre au territoire Est.



L’objectif est d’harmoniser la circulation des vélos à travers l’identification des points noirs, de sécuriser la traversée des ravines et des rivières mais surtout de chiffrer les coûts pour estimer les investissements à budgéter pour l’avenir.



Les missions de la Cirest requièrent d’écouter attentivement ses habitants, de comprendre leurs besoins et leurs difficultés. C’est pourquoi l’intercommunalité de l’Est compte sur la participation des habitants de l’Est à la consultation citoyenne en cours des États Généraux des mobilités pour contribuer et donner leurs avis.



« Nous avons plus de 450 000 véhicules en circulation tous les jours sur l’ensemble du territoire. Les Réunionnais font preuve d’une grande résilience dans leurs déplacements face aux multiples points de congestion routiers. La voiture n’est pas un choix mais une résultante d’une absence de solutions de mobilités.

Nous devons agir. J’invite les Réunionnaises et les Réunionnais à s’engager dans cette grande consultation citoyenne pour l’avenir de notre territoire, et à bâtir ensemble un plan de déplacement à la hauteur des besoins de La Réunion. » Patrice BOULEVART, 9ème Vice-Président à La Région délégué aux mobilités durables



