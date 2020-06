La nouvelle économie de l' Ile Maurice

Il faut dire aussi que les États européens comme l' État mauricien ont été très généreux avec les ressortissants expatriés , exonérant d' impôts les investissements dans l' île très prisée pour ces commodités de vie au soleil.



Un Nouveau monde est né avec des zones d'habitat réservées à ces derniers... ultra sécurisées, non fréquentées par les Pékins du coin, sauf pour apporter ses services de domestiques, et de jardinages..pour les besoins de la cour et de la piscine...faut pas que l' intimité devienne trop grande.



Des terres agricoles sont sacrifiées et accaparées par les promoteurs immobiliers de l' île livrant des villas de très haut standing exemptées d' impôts pour les expatriés étrangers .de toutes nationalités.



On les retrouve dans les allées ds grandes surfaces commerciales.



L' ile Maurice a tourné le dos à son économie traditionnelle et fait le choix d' une économie basée sur le tertiaire, libérale et ouverte au libre-échange.



Les zones d' activités essentiellement commerciales plutôt qu' industrielles et productrices, comme celles de Cambaie, ou de la Zac Canabady, à la Réunion se multiplient dans Maurice, aux quatre coins de l' île.



Est-ce le meilleur choix économique...



L' île Maurice de tout temps considérée comme un grenier à grains dans la zone importe désormais fruits et légumes d' Australie, de Chine ou d' ailleurs.



Quelques aléas climatiques comme dernièrement ou une crise sanitaire et la pénurie sont là.

La dépendance aux autres commence comme ça."



En référence :

https://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/union-europeenne-l-ile-maurice-integre-la-liste-noire-des-pays-a-hauts-risques