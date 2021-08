Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La nouvelle école de Bellemène inaugurée Un grand moment se déroule ce lundi 16 août 2021 avec l’inauguration de la nouvelle école de Bellemène. Les élèves de ce quartier des hauts viennent de réaliser leur première rentrée dans cet établissement ultra-moderne, sécurisé et adapté aux besoins des enfants Saint-Paulois•es.





Comme le montre la présence à ce grand rendez-vous du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, de la Députée, Karine LEBON, des élu•es Saint-Paulois•es, du Conseiller Départemental, Aurélien CENTON, et de la Rectrice, Chantal MANÈS-BONNISSEAU. Inauguration de l’école de Bellemène La rentrée représente une nouvelle étape vers la voie de l’excellence éducative. Et marque le changement de dimension des écoles de Saint-Paul. Les équipes communales accueillent dans les meilleures conditions les enfants.



La Ville applique les protocoles sanitaires et les mesures décidé·es par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19. Toutes les dispositions sont prises pour que les élèves effectuent un retour en classe dans un cadre sécurisé.

DES INFRASTRUCTURES MODERNES

Les écoles Saint-Pauloises entrent dans l’ère moderne de l’excellence éducative. Cette notion comporte plusieurs dimensions visant à offrir aux élèves un cadre de vie amélioré. Pour faire de Saint-Paul, une Ville moderne et innovante.



La commune apporte un maximum de services et d’infrastructures modernes à ses marmay. L’excellence éducative passe obligatoirement par là. Car l’école représente le cœur battant de la nation.



Pour apprendre à savoir écrire, lire, compter, cliquer et respecter, nos jeunes générations doivent pouvoir étudier dans un environnement stable, serein et répondant à leurs besoins essentiels. Inauguration de l’école de Bellemène Saint-Paul va aussi présenter au prochain Conseil Municipal une délibération afin de reconstruire l’école de Grand Fond.



“Le but est de valider la reconstruction et le plan de financement pour pouvoir mener les travaux le plus rapidement possible. Le travail est déjà engagé avec les parents et la communauté éducative”, confie le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.

Le premier magistrat détaille également un plan afin de lutter contre les troubles DYS. La dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, ou encore la dyscalculie, la dysgraphie ou la dysorthographie.

L’ÉCOLE DE BELLEMÈNE

La livraison tant attendue de l’école de Bellemène constitue la meilleure illustration de cette volonté de modernisation. Ce projet a été initié en 2010. Son inauguration intervient ce 16 août 2021. Après une phase préparatoire de chantier lancée en août 2018.

335 élèves bénéficieront d’installations modernes et innovantes dans un établissement de 19 classes. 12 classes de cours élémentaire et 7 pour les maternelles. Contre 10 classes élémentaires et 4 maternelles auparavant.

Cette école modèle bio- climatique sera totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, moderne et ultra-sécurisée.

Les parties maternelle et élémentaire sont regroupées sur la partie haute de la route départementale 4 (RD4). Supprimant le risque de la traversée de la route. Grâce à cette nouvelle école sécurisée, ce danger n’existe plus. La sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité générale de cet établissement représentent deux enjeux majeurs. La route départementale 4 séparait l’ancienne école en deux entités. Les enfants scolarisés en bas de la RD4 devaient traverser l’axe pour se rendre à la cantine. D’autres devaient aller sur le site de Bras Canot en bus.

Cette opération de restructuration et de réhabilitation de l’école primaire offre une capacité d’accueil plus importante des élèves, liée à la densification du secteur de Bellemène.

Le coût initial s’élève à 7 millions d’euros. 3,2 millions financés par la Région Réunion 967 700 € financés par le Conseil Départemental 2,8 millions d’euros financés par la commune.

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ÉCOLE DE ROCHE PLATE

La Ville de Saint-Paul consacre aussi ses efforts au Cirque de Mafate. Comme en témoigne la fin de la première phase de la construction de la nouvelle école de Roche Plate. 9 élèves Mafatais·es effectuent leur première rentrée dans un bâtiment modulaire avec un habillage en bois livré en juillet dernier.



Ce 16 août 2021, une salle de classe de 40 m2 accueille les marmay. Un local de rangement et des sanitaires existent. Ce bâtiment deviendra le futur logement de fonction de l’enseignant. Soit 55 m2 avec une salle principale, une cuisine, deux chambres, une salle de bain et une toilette.



L’école sera totalement opérationnelle fin 2022 lors de la livraison de la seconde phase. Le budget prévisionnel initial se situe à 1,2 million d’euros pour la construction de la nouvelle école.



L’État apporte une aide financière de 960 000 €. Cet établissement scolaire, implanté sur le plateau de l’église de l’ilet, se compose de quatre bâtiments en rez-de-chaussée. Pour rappel, l’incendie du Maïdo fragilisait la falaise. Des blocs rocheux menaçaient de s’effondrer sur l’ancienne école de Roche Plate. La Ville de Saint-Paul prenait alors immédiatement la décision de fermer cet établissement le 26 novembre 2020.

Les élu·es et les équipes municipales se rendaient sur place le lendemain afin d’échanger avec les habitant·es pour les accompagner au mieux. L’école a donc été délocalisée dans l’église de Roche Plate dès le 30 novembre.



Les marmay de cet ilet étaient donc accueilli·es dans ce bâtiment jusqu’à décembre 2020 afin d’assurer une continuité pédagogique. Un chapiteau de 25 m2 était installé pour la rentrée des classes de janvier 2021, à proximité de l’église.



La priorité de la commune était donc de construire le plus vite possible une nouvelle école pour cet ilet. Afin d’offrir un cadre sécurisé aux élèves de Roche Plate. Pour améliorer le cadre de vie et l’accueil des enfants.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA RENTRÉE

13 000 élèves 66 écoles dont 4 privées

470 agents communaux

704 personnels d’éducation

Très petite section : 237 enfants de moins de 3 ans

653 classes 4 735 élèves de maternelle et 8 187 en élémentaire

13 722 repas quotidiens

13 ouvertures de classes

7 fermetures de classes

400 000 € de matériel scolaire (livres et fournitures scolaires, matériels pédagogique, livres non-scolaires…)

103 000 € de mobilier scolaire

LA CANTINE À UN EURO APPLIQUÉE

Conformément aux engagements pris, la cantine à 1 euro s’applique dès cette rentrée pour une première tranche des familles Saint-Pauloises. 1 800 élèves sur 13 000 bénéficient de cette mesure. Soit 16% des élèves scolarisé·es.

Cette mesure de justice sociale va redonner du pouvoir d’achat aux Saint-Paulois.e.s. Pour des parents qui ne disposent pas tous des mêmes revenus. Surtout dans ce contexte actuel incertain pour toutes et pour tous.

Pour rappel, cette « cantine gratuite » sera élargie dès la prochaine rentrée à d’autres tranches de la population. Pour ainsi tenir les objectifs fixés et le programme validé par la population en juin 2020.

Il s’agit aussi d’une mesure de santé publique pour que tous nos enfants puissent manger un repas équilibré. Grâce à ce choix fort, nous ferons de Saint-Paul une Ville humaine et solidaire.

SAINT-PAUL PROPOSE DES ÉCOLES INCLUSIVES

Saint-Paul, Ville humaine et solidaire, se positionne comme une commune inclusive, bienveillante et innovante. Une unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) s’installe à l’école maternelle des Bougainvilliers de la Saline-les-Bains à la rentrée d’août 2021.

Sept enfants, âgé·es de 3 à 6 ans, présentant des Troubles du spectre de l’autisme (TSA) y sont accueili·es. Toutes et tous ne développent pas encore de communication verbale.

La Ville accompagne ce projet adopté au Conseil municipal du 11 juin 2021 grâce aux travaux nécessaires à l’organisation de cette classe. Inauguration de l’école de Bellemène Et met à disposition une salle de classe, du mobilier adapté aux besoins (armoires, tableaux, bancs, chaises, fauteuil, tables, réfrigérateur, four à micro ondes. Le personnel communal se chargera de nettoyer et de désinfecter les espaces dédiés.



Cette UEMA complète l’offre de scolarisation pour les enfants avec TSA. Sa création résulte de la volonté des quatre partenaires. Saint-Paul, l’Agence Régionale de Santé, l’Académie de La Réunion le gestionnaire de l’établissement ou du service médico-social porteur de cette UEMA. L’ARS retenait l’association Claire-Joie comme structure gestionnaire.



La collectivité vient d’investir 24 000 euros pour le matériel spécifique des psychologues dans le cadre du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.

SAINT-PAUL DEVIENT VILLE AMIE DES ENFANTS

Saint-Paul devient Ville Amie des Enfants. Un titre prestigieux décerné par l’UNICEF pour la politique de la Ville enclenchée en faveur de l’excellence éducative pour la période 2020-2026.



POURQUOI L’UNICEF DISTINGUE SAINT-PAUL



Cette distinction internationale, attribuée depuis 25 ans, permet de réaffirmer la volonté de la commune de mener une politique en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, respectueuse de la Convention internationale des droit de l’enfant.

Cette attribution intervient suite à la candidature de la Ville et après une phase de diagnostic et une audition. La Ville s’engage à mettre davantage en avant la voix des enfants et des jeunes. En intégrant dans toutes ses décisions et projets leurs besoins, leurs priorités et leurs droits.



La commune intègre ce réseau de plus de 250 collectivités. Cette reconnaissance permet à la collectivité d’engager un plan d’actions pour le bien-être des petit·es Saint-Paulois·es. En bénéficiant de l’expertise, de l’accompagnement et des programmes de l’UNICEF.

Pour faire de Saint-Paul une Ville humaine et solidaire garante du respect des droits fondamentaux d’enfance et de la jeunesse. Inauguration de l’école de Bellemène LES ENGAGEMENTS À RESPECTER Saint-Paul s’engage dans cinq domaines pour les enfants et les jeunes jusqu’en 2026. Ses actions devront remplir ces différents objectifs.

Assurer le bien-être de chaque enfant

Lutter contre l’exclusion, la discrimination et agir pour l’équité

Proposer un parcours éducatif de qualité

Développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la participation et l’engagement

Nouer un partenariat avec UNICEF France pour la veille, la sensibilisation et le respect des droits de l’enfant

Le but reste de créer un modèle de développement et une ville pensé·es à hauteur d’enfant. En intégrant systématiquement les marmay aux réflexions menées en la matière. À la fois dans les projets mais aussi dans les politiques publiques en matière d’éducation. Pour garantir l’application de leurs droits fondamentaux.

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE ÉTENDUE

Saint-Paul dispose de 47 établissement labellisés « écoles numériques » (sur 94 à La Réunion) et de 63 espaces numériques de travail (ENT) (y compris dans les écoles de Mafate). L’extension de l’école numérique se poursuit afin de couvrir la totalité des écoles du territoire.



Certaines d’entres elles disposent déjà du matériel informatique et de l’accès à l’ENT. La Ville lutte ainsi contre l’illectronisme. Ce projet vise à favoriser l’acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter et cliquer). Celui-ci permet aussi aux élèves d’acquérir des compétences et une culture numérique.



330 000 euros d’investissement sont consacrés à l’école numérique en 2021-2022. Contre 300 000 en 2021-2022 et 35 000 en fonctionnement.



Cette année scolaire, la technologie WIMAX sera expérimentée sur 12 écoles. Pour disposer d’une connexion internet haut débit avec l’acquisition de 138 vidéo-projecteurs et 10 visualiseurs.



2 475 comptes sont activés pour l’espace numérique de travail. Soit 35 000 €. Inauguration de l’école de Bellemène Pour rappel, 47 établissements scolaires disposent déjà de :

81 ordinateurs portables

38 visualiseurs

158 tablettes

90 vidéos projecteurs

LES NOUVEAUTÉS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Les efforts de lutte contre le gaspillage alimentaire se poursuivent. La Ville poursuit sa politique volontariste afin de proposer plus de produits bios et locaux aux marmay. La cantine à 1 euro s’applique dès la rentrée pour une première tranche des familles Saint-Pauloises

Construction du satellite de restauration et du réfectoire à la maternelle Yves-PAULA de Bois-de-Nèfles

Mise aux normes de 14 cuisines satellite avec 4,1 millions de travaux en cours à la maternelle de Grande Fontaine et de l’école Les Caramboles

1 million d’euros pour transformer en satellite les cuisines du Bernica, des Fourmis et de Petite France LE PLAN ÉDUCATIF GLOBAL

Le Plan Éducatif Global se déploie toujours dans les écoles des Bassins de vie du territoire.

Le but est que 100% des élèves du primaire sachent nager, bénéficient d’actions dans le domaine de la lecture, de la sécurité routière et de la sensibilisation aux modes de déplacement doux, à la santé et à l’éco-citoyenneté.



Le Plan Natation concerne notamment les milliers d’élèves de CP, CM1 et CM2. Le Plan aisance aquatique se poursuit. Tout comme l’apprentissage de la natation, du kayak, de la voile et la découverte du lagon.



Le Plan Lecture, initié avec l’opération « Un enfant, un livre », continue pour que tout·es les élèves Saint-Paulois.e.s disposent d’un livre. Le médiabus touche aussi plus de 1 200 marmay. L’opération « Le temps des dictées » aide à la maîtrise de l’orthographe des CM1 et CM2.



La lecture et l’accès à la lecture représentent des priorités pour la Ville afin de combattre l’illettrisme. Inauguration de l’école de Bellemène

DES AMÉNAGEMENTS PENDANT LES VACANCES

La Ville profite des vacances scolaires pour moderniser les écoles des Bassins de vie du territoire :

Construction d’une nouvelle classe pour l’école de Palmistes

Des travaux continuent également pour bâtir de nouvelles classes à l’établissement Eucalyptus

Un nouveau réfectoire en fonction à l’école de Bois-de-Nèfles



La maison FILO réhabilitée

Pour cette année scolaire 2021-2022, la maison FILO servira à l’école du Bernica sur le temps scolaire. Mais aussi périscolaire pour l’accueil du matin, du soir et les mercredis. Les accueils de loisirs extra-scolaires se tiendront sur ce site.



360 000 euros de travaux pour cette opération lancée en 2019-2020 (lacement du dossier de consultation des entreprises et travaux) après le rachat de ce bâtiment en 2015.

La commune met les moyens humains nécessaires pour assurer la gestion de cet équipement (nettoyage des locaux et entretien des espaces extérieurs). Le jardin entièrement refait offre la possibilité de créer un jardin pédagogique et d’augmenter les surfaces d’activités.

PÉRISCOLAIRE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi //

Plus de 2 900 enfants

1 080 de maternelle 1 839 d’élémentaire

Mercredi //

1 899 enfants

809 de maternelle

1 090 d’élémentaire

