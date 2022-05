A la Une . La nouvelle compagne de Camille Lacourt trouve Valérie Bègue "canon"

Alice Detollenaere est celle qui partage la vie de Camille Lacourt, l'ex de Valérie Bègue. La mannequin a envoyé un message à Valérie Bègue ce week-end. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 10:47

Alice Detollenaere est la mère du deuxième enfant de Camille Lacourt. L'ancien nageur olympique est aussi le père de Jazz, la fille de Valérie Bègue à qui Miss France 2008 était mariée. La relation entre la reine de beauté originaire de La Réunion et le sportif s'est terminée en 2016 et chacun a refait sa vie.



Les relations semblent être bonnes entre les différents protagonistes, comme le laisse penser une publication récente sur les réseaux sociaux. Alice Detollenaere a tagué Valérie Bègue dans une story sur Instagram.





La nouvelle compagne de Camille Lacourt a souhaité féliciter Miss France 2008 pour sa performance. Alice Detollenaere a publié sur les réseaux sociaux : "Bravo à la plus canon des bananes, Valérie Bègue." La Réunionnaise s'est retrouvée au cœur de l'actualité médiatique ce week-end. Sa participation à l'émission Mask Singer a été révélée lors de la finale du concours. Valérie Bègue se cachait sous le costume de banane et a bluffé le jury par sa voix mais aussi par sa capacité à garder son identité secrète jusqu'à la fin du jeu.La nouvelle compagne de Camille Lacourt a souhaité féliciter Miss France 2008 pour sa performance. Alice Detollenaere a publié sur les réseaux sociaux : "Bravo à la plus canon des bananes, Valérie Bègue."