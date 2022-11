Courrier des lecteurs La nouvelle chimère

Par Christophe M. - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 08:14

L’inflation touche tous les secteurs. Réelle et subie de plein fouet par certaines entreprises elle constitue pour d’autres une terrible aubaine, celle de dissimuler une politique tarifaire obscure. Cette année 2022 depuis la réouverture des frontières après COVID les prix des billets d’avion n’ont fait que monter vers toutes les destinations et pour toutes les compagnies. Pour exemple, 2019… Souvenez vous le billet Air Austral St Denis de la Réunion - Bangkok était vendu à 589 au prix le plus bas. Cette année il démarre à 794 euros, soit 35% d’inflation. Mais le plus étonnant dans tout cela c’est que le même billet vendu au départ de l’île Maurice est vendu 747 euros alors que la part de taxes y est bien plus élevée qu’au départ de Gillot (hors taxes on constate 74 euros de moins à payer sur les frais de transport aériens au départ de l’île Maurice). Air Austral, compagnie largement subventionnée par les impôts des Réunionnais, nous spolierait elle sous couvert d’inflation ?