La nouvelle caserne de pompiers du Tampon, une honte pour le SDIS

Nos collègues du Tampon vont déménager dans un nouveau local à compter du 3 janvier 2018.



Le SDIS 974 compte 266 PATS au dernier recensement (source pompier center) et comme toujours ceux qui n’assurent pas les missions de secours (bureaux et services techniques = PATS) sont aux abonnés absents pour le déménagement.



Ce qui conduit à la situation suivante : les pompiers en services ou de repos doivent pendant leurs gardes procéder à l’acheminement du mobilier et autres matériels, y compris ceux de l’administration !!!!



C’est une honte de voir un chef de centre absent et totalement détaché de la situation dans laquelle ses hommes sont plongés. N’ayant pas eu son grade de capitaine, il pourrit l’ambiance de travail par une absence totale, se décharge sur le dos de son adjudant d’adjoint qui malheureusement n’a aucune compétence pour tenir le rôle et qui, à 3 jours du 1er janvier 2018, n’a toujours pas fait sortir le planning de garde qui je vous le rappelle doit être affiché au moins un mois en avance et pour un trimestre !!!!!!!



Ah oui, cet adjudant va devenir quoi l’année prochaine je vous laisse deviner !!!! Officier, un lieutenant compétent de plus dans le staff des cadres du SDIS !!!!



Donc les voilà obligés de déménager pendant la garde le mobilier et matériel tout en assurant les interventions. Il y a eu un rappel des pompiers volontaires (SPV) avec une carotte en €. Ils seront payés comme s'ils étaient en intervention !!!! Bel usage des fonds publics.



Nous avons pour nos gardes 2 armoires une de vie pour nos effets perso (hygiène, civil, sommeil, uniformes propres) et une armoire dite de feu avec notre matériel d’intervention.



Eh bien nos célèbres officiers et architectes du SDIS 974 ont tellement bien fait leur travail que les locaux validés par ces derniers ne peuvent accueillir les 2 armoires par agent !!! La consigne est la suivante : vous aurez une seule armoire pour le matériels d’intervention et vos effets personnels, vous les mettrez dans votre voiture.



Il est porté à la connaissance des collègues du Tampon que de nouvelles armoires sont en commande, alors même que celles qui sont actuellement en centre de secours sont encore en très bon état. Après insistance, une réponse est donnée sur le devenir des anciennes armoires : elles vont à la déchèterie !!! Une belle preuve d’achats raisonnés, d’amortissement du mobilier !!!



Le sujet de la construction de la caserne du Tampon est un vieux point qui est enfoui et déterré sans cesse. Nos collègues quittent un rdc d’un bâtiment d’habitation très problématique pour s’installer dans un local qui n’était pas prévu pour accueillir une caserne, avec des locaux qui ne sont pas adaptés.



Il avait été dit que cela se faisait pour une période transitoire de 3ans, le temps de trouver un terrain et de doter la ville du Tampon d’une caserne comme il se doit !!!



Et on apprend que le bail est signé pour 9 ans et que le projet et de nouveau enterré !!!! Finalement celui qui est heureux, c’est le propriétaire des locaux qui se sait tranquille pendant 9 ans !!!



Il faut que cela cesse, il n’est plus possible de continuer à travailler dans ces conditions les choses s’empirent.



J’ai tellement de choses à dire, à dénoncer !!!



Un pompier indigné