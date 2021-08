A la Une . La nouvelle carte d’identité entre en vigueur ce 2 août

Biométrique, numérisée, pucée et bilingue… la nouvelle carte d’identité française entre en vigueur aujourd’hui lundi 2 août. Ses différentes évolutions doivent, entre autres, lutter contre les fraudes et améliorer la gestion de nos informations. Par Nicolas Limbé - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 15:10

La nouvelle carte d'identité entre dans nos portefeuilles à compter d'aujourd'hui et elle est biométrique.



Depuis mars dernier, la nouvelle carte a été lancée mais seulement expérimentée dans l’Oise et en outre-mer. La Réunion faisait partie de ces territoires test. Alors quels changements s’opèrent sur cette carte nationale d’identité (CNI) ?

Tout d’abord le côté pratique au quotidien. Cette nouvelle carte rapetisse et rentre désormais dans un format classique de carte bancaire ou permis de conduire, c'est-à-dire 8.5 sur 5.5 cm. Elle est donc bien plus passe partout.

Des économies de paperasses seront faites et en termes de déplacements, les démarches pourront se faire à distance, sans avoir besoin de se rendre en mairie.



Quelles informations apparaîtront sur cette carte d’identité ?



Les informations déjà affichées par sa prédécesseur : photo, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, sexe, nationalité et bien sûr, la durée de validité. La nouvelle carte n’oublie personne car elle contient des éléments en relief pour les personnes mal voyantes.

Vient s’ajouter à cela la puce numérique, premier verrou sécuritaire. Celle-ci contiendra l’ensemble des informations précédemment citées, ainsi que deux empreintes digitales. Ces empreintes ne seront pas obligatoires pour les moins de 12 ans. Si le titulaire en fait la demande, ses empreintes ne seront pas sauvegardées dans le fichier national.



La deuxième sécurité se présente sous un QR-code, un cachet électronique visuel (CEV). Celui-ci est unique et non reproductible. Il pourra se scanner à chaque frontière et prend place dans une politique d’uniformisation européenne des CNI.



Cette carte passe de 15 ans à 10 ans de validité et en 2031, ces nouvelles cartes d’identité biométriques seront obligatoires. D’ici cette échéance, les anciennes CNI resteront valables.







