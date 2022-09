La nouvelle antenne sud de la Caf inaugurée

Un nouveau lieu d’accueil plus adapté aux besoins du développement du territoire Sud



En présence d’Isabelle Sancerni, Présidente du Conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de Nicolas Grivel, Directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et de Jérôme Filipini Préfet de la Réunion, Harry-Claude Morel Président du Conseil d’administration de la Caf de La Réunion et Frédéric Turblin Directeur de la Caf de La Réunion, ont inauguré les locaux de la nouvelle antenne sud de La Caf de La Réunion, au cœur du quartier de Casabona, à Saint Pierre ce mercredi 28 septembre 2022.



Ancrée sur le bassin sud depuis 1993, la Caf avait pris ses quartiers au 3 rue François Isautier à SaintPierre dans un bâtiment des années 60.



A mesure du temps, le bâtiment vieillissant représentait un frein au déploiement du projet d’entreprise porté par la Caf face aux enjeux technologiques, organisationnels et territoriaux. Aussi, au regard de l’augmentation du nombre d’allocataires sur le territoire sud, il devenait indispensable de réajuster les moyens, les espaces de travail et d’accueil dédiés, en tenant compte du nouveau schéma départemental d’accessibilité aux droits et aux services de la Caf. Tout le réseau d’accueil des allocataires du bassin Sud est aussi repensé pour offrir plus de proximité grâce aux partenaires-relais.



Engagée et soutenant depuis 50 ans une politique familiale et sociale en faveur des besoins et attentes des familles réunionnaises, la Caf de La Réunion porte ce nouveau développement pour favoriser un service public plus moderne, porteur d’une ambition forte en matière d'innovation sociale et de qualité de service attentionné envers les usagers, mais également de qualité de vie au travail pour ses agents.



« Ce nouveau lieu est un pôle de services innovants que la Caf est fière de porter afin de contribuer au développement du Sud et à une cohésion sociale plus forte. » Harry-Claude MOREL, Président du Conseil d’administration de la CAF de La Réunion.



Chiffres clés :

• Nombre d’allocataires du bassin sud : 102 973 allocataires, soit 36 % des allocataires de la Caf

• Nombre d’agents de la Caf dans le Sud : 120 sur 648

• Superficie utile : 3 260 m2 dont plus de 400 m2 pour le tiers-lieu

• Postes d’accueil : 20 en espace multi-service, 15 en rendez-vous



La nouvelle antenne Sud



Désormais installée au cœur du tout nouveau lieu de vie de Casabona, plus accessible par sa proximité à la RN3 et plus facile d’accès pour la venue à pied, en vélo, en transports en commun et en voiture, la nouvelle antenne sud a été repensée selon les critères de développement durable, et bénéficie de locaux plus spacieux.



Le nouvel ensemble offre à présent des espaces de travail partagés et d’accueil confortables, innovants et adaptés à l’évolution des pratiques professionnelles et des besoins des usagers.



L’aboutissement d’un projet porté par des ambitions fortes



En faveur d’un ancrage territorial renforcé, la nouvelle antenne sud de la Caf s’inscrit au cœur d’un vaste maillage partenarial repensé, en articulation avec ses partenaires et visant à regrouper les services de « back-office », tout en déployant une nouvelle offre de service de proximité.



Un panel de solutions d’accueil est ainsi proposé à l’ensemble des habitants du bassin Sud : permanences d’accueil, Mobi’Caf, réseau de 30 partenaires relais, dont 13 Maisons France Services,…



L’enjeu est de préserver une proximité et un accès plus facile pour entreprendre les démarches de premier niveau. L’accueil sur rendez-vous vise à mieux accompagner les allocataires dans leurs parcours de vie (naissance, handicap, séparation, …).



Fédérateur et ambitieux, le projet d’entreprise a été mené de concert avec l’ensemble des équipes qui ont pu être informées et sollicitées pour la co-construction du projet, grâce à l’organisation en interne de plusieurs visites sur le site en chantier, et à une phase de concertation organisée par l’appui d’ateliers thématiques, invitant à la participation d’agents et d’allocataires du sud.



Une organisation interne plus performante



Une ambition qui s’incarne également par le regroupement en un lieu unique d’équipes jusqu’à présent dispersées entre plusieurs sites, à Ravine Blanche, Saint-Louis et Saint-Joseph, et qui se retrouveront toutes sur le nouveau site à Casabona.



Cette ambition se traduit par ailleurs dans l’organisation et l’agencement même des surfaces des nouveaux locaux, facilitant le décloisonnement des services, le travail en transversalité et la synergie entre équipes.



Cette nouvelle antenne, éco-conçue, plus responsable et plus durable, offre ainsi de meilleures conditions de travail à plus de 120 agents, gage par ailleurs, d’une meilleure qualité du service rendu pour le grand public.



Une amélioration continue de notre qualité de service



Ces nouveaux locaux, plus modernes et plus spacieux, permettent en effet de proposer un accueil rénové au public ; ils proposent par ailleurs un nouveau lieu de création unique, un tiers-lieu, au service de l’innovation sociale, de la création et du développement des compétences en faveur des allocataires, des partenaires et des équipes de la Caf de La Réunion.



Ce tiers-lieu est ainsi l’incarnation du développement des offres de services de la Caf de La Réunion et de l’amélioration continue de la qualité des services, basée sur une dynamique écoute client renforcée. Lieu d’incubation des projets sociaux au service du développement du territoire, le tiers-lieu offrira à ses invités un espace d’écoute bienveillante et constructive.



La nouvelle antenne sud ouvrira ses portes au public le 24 octobre prochain.