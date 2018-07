A la Une . La nouvelle Marianne dévoilée par Emmanuel Macron





Des artistes de renom, issus de plusieurs courants artistiques sociétaux comme le street art ou l'ink art, ont participé à l'élaboration de la nouvelle Marianne, dont c'est la 29e déclinaison en 169 ans. Plus de 2 000 pupilles de la nation, de tous âges et de toutes origines, ont été choisis et sollicités pour désigner leurs œuvres préférées, en s’appuyant sur leur fibre artistique et leurs valeurs citoyennes.



A l’issue de cette consultation, huit visuels ont été retenus puis un visuel a été choisi par le Président de la République pour illustrer le nouveau timbre d’usage.



Une Marianne, deux femmes artistes



Pour la première fois dans l’histoire de la Marianne, ce sont deux femmes qui ont créé et gravé le timbre d’usage courant français. (En 1997, la Marianne du 14 juillet avait été dessinée par une femme, Eve Luquet, mais le graveur était un homme, Claude Jumelet). La rencontre d’YZ et d’Elsa Catelin à l’Imprimerie du Groupe La Poste en mai 2018 a donné lieu à des échanges artistiques et humains riches en émotions. YZ découvrait le lieu mythique de la fabrication des timbres-poste et faisait connaissance avec la graveuse qui a réalisé le poinçon de son œuvre, pour une impression en taille-douce.



Leur projet de timbre "Marianne l’engagée"



"Nous avons créé un portrait de femme forte. Chaque trait est important pour souligner le regard, donner une forme volontaire au nez, faire passer un aspect pierreux du profil", expliquent les artistes. Elles ajoutent : "cette Marianne est contemporaine mais nous fait penser également à la reproduction d’une sculpture de pierre, une matière qui nous ancre dans nos racines, notre histoire et notre patrimoine. Coiffée du bonnet phrygien et de la cocarde, symbole de la Première République française, elle se tient droite, fière et projette son regard vers l’avenir luttant pour le progrès et l’égalité. Ses cheveux pris par le vent la font libre, libre d’agir comme elle le souhaite guidée par son identité propre, tout en défendant les principes de la République."



@EmmanuelMacron et Philippe Wahl dévoilent le nouveau visage des timbres «#Marianne2018». Pour la 1ere fois dans l'histoire c'est un duo d'artistes féminin qui a composé ce timbre :

YZ, grapheuse française et

Elsa Catelin , graveuse de l'imprimerie #LaPoste #Perigueux

— Le Groupe La Poste ⭐️⭐️ (@GroupeLaPoste) 19 juillet 2018

