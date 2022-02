La notation des citoyens : vers quoi tendent nos "démocraties"

Le « pass vaccinal » suit, en substance, la même logique que celle qui a justifié le « crédit social » institué en Chine, ou la notation des citoyens.



Examinons les faits. L’Assemblée nationale a adopté le 16 janvier le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Avec moins de la moitié des députés présents dans l’hémicycle, le gouvernement a réussi à imposer cette atteinte majeure aux libertés publiques et aux droit fondamentaux, créant en France deux catégories de citoyens : les « bons citoyens », avec un schéma vaccinal complet, et les « mauvais citoyens », ceux qui ont un schéma vaccinal incomplet ou qui ne sont pas vaccinés. Il avait suffi de moins de quatorze mois pour passer d’une simple application de suivi de l’épidémie « StopCovid » (facultative et basée sur le volontariat) à un pass sanitaire, obligatoire de fait, et nécessaire à l’exercice de nos libertés théoriquement inaliénables et constitutionnellement garanties : liberté d’aller et venir, droit à la vie privée et à l’intimité, droit à l’emploi (liberté du travail), liberté d’entreprendre (liberté du commerce et de l’industrie), liberté d’association, liberté de réunion, etc. Six mois de plus pour franchir l’étape suivante nous conduisant à l’instauration de ce qui ressemble de plus en plus au crédit social chinois. D’aucuns jugeront cette affirmation excessive.



Pourtant : le désormais très connu « crédit social », fer de lance de la techno-dictature chinoise, a connu un parcours étrangement similaire à celui du pass vaccinal français. Ce système a pris forme dans les années 2000, visant à la notation des entreprises chinoises pour faciliter les investissements étrangers et absolument pas au traçage des citoyens, ni au contrôle des populations. Toujours dans une logique de protection de la société et des investissements, le système a évolué vers l’idée d’une évaluation des citoyens et des entreprises. Puis le Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine a lancé un schéma de programmation et de « sensibilisation à l’intégrité et à la crédibilité au sein de la société » (2014-2020) pour aboutir à 4 objectifs : « l’honnêteté dans les affaires du gouvernement », « l’intégrité commerciale », « l’intégrité sociétale » et « une justice crédible ».



La logique du « crédit social » repose sur un scoring (une évaluation chiffrée en temps réel qui permet d’attribuer à chaque citoyen une note sociale) des citoyens chinois et des entreprises. Ce scoring comportemental repose sur le respect par les citoyens des règles imposées par le gouvernement, ce qui permet de les catégoriser: les « bons citoyens » et les « mauvais citoyens ».



La clé est que les « mauvais citoyens » sont tenus pour responsables de la mise en place des mesures restrictives, de traçage de la population et d’autorisation préalable engendrées par la mise en place du « crédit social » pour permettre de protéger les « bons citoyens ». Cette logique du bouc-émissaire a permis la phase suivante visant à différencier les droits de ces deux catégories de citoyens en fonction de leur note.



Les « mauvais citoyens » ont alors vu leurs libertés restreintes puisqu’en fonction de leur note, ils ne pouvaient plus voyager, avoir accès au crédit, à certains logements, à certains métiers, à certains loisirs. Ils ont été peu à peu mis au banc de la société. Devenant infréquentables, ils sont frappés de mort sociale (lorsque vous appelez au téléphone quelqu’un de mal noté, vous êtes Les « bons citoyens », quant à eux, peuvent pratiquer les activités quotidiennes interdites aux « mauvais citoyens » mais n’en demeurent pas moins fichés et tracés par le système qui leur fournit une dose de rappel quotidienne de leur note sociale, au cas où ils seraient tentés de désobéir ou de vouloir fréquenter un « mauvais citoyen ». Je vous conseille de voir le film encore disponible sur LCP : « Ma femme a du crédit », et décrivant cet état de faits.