La musique du slave route challenge

La remise des dossards du Slave route Challenge avait une couleur réunionnaise. Samedi 12 mai, sportifs, artistes et élus du Département sont venus participer à cet évènement international. De quoi créer des liens pour fêter notre 20 décembre 2018.



19 sportifs, musiciens et élus du Département sont à Cape Town pour la Slave route Challenge. 10 000 coureurs qui traversent la ville sur les traces de l’esclavage.



INTERVIEW, Béatrice SIGISMEAU, Vice présidente du Département, Déléguée à la culture

« Le résultat de cette belle coopération a été travaillé, il y a déjà 1 an. Et aujourd’hui, c’est la concrétisation d’un projet culturel et sportif dans le cadre aussi d’un retour d’une équipe d’Afrique du sud à La Réunion au mois de décembre dans le cadre de la commémoration des 170 ans de l’abolition de l’esclavage.



La veille de la course, le groupe Lindigo a fait le lien entre les peuples. Pour eux, pas besoin de parler…

Dès la première note, tous se ressemblent, les mots sonnent car la culture en commune.





INTERVIEW Olivier ARASTE, Groupe Lindigo :

On voit qu’on est un peu en avance par rapport à ici. D’un point de vu relation, tu as le mélange, le mélange ensemble. I voi sa direct.

Et mi pense demain, nou doi zoué devant 8000, 10000 personnes, nou va voir kosa va donné. Le but c’est de rassemble tout demoun. Un seul couleur, un seul langage.

Sois fier d’être Réunionnais, sois fier d’être créole.



En attendant la course, la musique est un vecteur idéal de communion encore plus pendant l’année anniversaire de l’abolition de l’esclavage.