La mule scotche 2.500 cachets d'ecstasy sur son corps

Un jeune homme de 23 ans comparaissait pour des faits d'import, de transport et de détention de marchandises prohibées - ecstasy et cocaïne - pour la période du 20 au 21 octobre dernier sur le territoire de la Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 19:10

Il y a une certitude, la reprise du trafic aérien rime avec le retour des mules à l'aéroport de Roland Garros. Jeudi dernier, à 7h25 sur le vol Corsair, un jeune homme venu tout droit de métropole a été contrôlé avec 2.554 cachets d'ecstasy scotchés à son corps et 74,5g de cocaïne en sa possession. L'histoire se répète : Il est addict au jeu et a des dettes, il ne connait pas ses commanditaires mais accepte de transporter de la marchandise douteuse pour se faire 3.000€. À sa décharge, il reconnait qu'il savait que c'était de la drogue mais nie avoir eu connaissance de la nature -et de la quantité.



"Ils se sont servis de moi comme appât, je n'avais rien, ni billet retour, ni hôtel"



Interrogé par les enquêteurs, il ne connait personne et ne donne aucun nom. Le prévenu n'est jamais venu à la Réunion mais voyage avec 79€ sur lui et n'a pas de billet retour. "Ils se sont servis de moi comme appât, je n'avais rien, ni billet retour, ni hôtel", explique-t-il à la présidente étonnée qu'il n'ai ni argent, ni contact sur place ! Le téléphone saisi par les policiers contient pourtant des photos de lui avec drogue, argent et belles voitures. "Ce sont des voitures de location pour les mariages, l'argent est celui que j'ai économisé et le cannabis, c'était dans un Coffee Shop à Amsterdam" se défend le jeune homme. "Vous n'avez pas de ressources, des dettes de jeux pour 13 000€ et vous arrivez a partir à Amsterdam" lui fait remarquer la présidente.



Il explique ensuite que sa petite amie a emprunter de l'argent pour qu'il rembourse ses dettes et qu'il l'a su le jour de son départ. Il dit avoir voulu annuler le voyage, en vain : "Ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont dit : "on a ton adresse, il y aura des répercutions !". Le tribunal émet alors deux hypothèses. Soit il a servi de mule, soit il est venu pour écouler lui même sa came et rembourser ses dettes. "Ce dossier est objectivé par les saisies à la sortie de l'avion. C'est un dossier de mule. Nous n'avons que les déclarations de monsieur, c'est à dire rien, on ne sait rien sur rien !" indique la nouvelle procureure de la République du parquet de Saint-Denis.



"La valeur marchande au marché noir est de plus de 100.000€"



"Il n'assume pas, sauf son addiction au jeux. La valeur marchande au marché noir est de plus de 100.000€ et les trafiquants ne font jamais rien sans garantie, nous le savons. Ou alors, il venait pour vendre sur le territoire, ce sont les deux hypothèses. Ces imports de drogues représentent un risque majeur de santé publique. Nous avons la responsabilité de dire qu'il est hors de question de laisser faire cela ! Il a accepté et doit payer le prix de la sanction pénale. Je vous demande une peine de 18 mois de prison à minima avec maintien en détention ainsi qu'une amende douanière de 102.000€", requiert la procureure.



"Il n'est pas adapté de se dire que lorsque c'est une mule, il fait taper fort !" rebondit la défense. "Tenir compte de sa pathologie maladive est essentiel dans ce dossier. Il n'a qu'une mention à son casier et pas pour des faits de trafic de drogue. Cette addiction au jeu est terrible pour lui. Il ne joue plus pour gagner mais pour le frisson que cela procure. Il faut prendre ce dossier pour ce qu'il est ! L'incarcération ne doit pas être systématique, de mon point de vue, vous pouvez prononcer un sursis probatoire renforcé avec des obligations de soins, de travail et de rembourser l'amende douanière. Rendez-le à sa famille", plaide la robe noire.



Déclaré coupable, le jeune homme de 23 ans est condamné à 18 mois de prison avec maintien en détention. L'amende douanière qui lui est réclamée est de 80.000€.



