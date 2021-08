A la Une . La mule saint-andréenne aux 6418 cachets d'ecstasy prend 4 ans de prison et 64000 € d'amende

Les douanes de l'aéroport Roland Garros ont été d'une efficacité remarquable. Ce ne sont pas moins de 6418 cachets d'ecstasy qui ont été découverts sur un passager à son arrivée sur le sol réunionnais. Interpellé, puis remis aux forces de police, l'homme est jugé ce mercredi dans le cadre de la comparution immédiate.





L'affaire semblait intéressante et il n'avait pas hésité à se rendre à Paris. En lieu et place du travail promis, il s'est retrouvé à attendre dans une chambre d'hôtel. Par la suite, l'embauche s'est transformée en une nouvelle proposition : repartir à La Réunion avec une valise qui lui serait remise. Le bagage lui est alors remis muni d'un cadenas.



La valeur d’achat est comprise entre 32 et 42.000 euros, pour une valeur de revente entre 128 et 192.000 euros



À la barre, sa version varie quelque peu : Il explique au tribunal qu’il a rencontré un certain Mohammed dans le chemin à Saint-André. Il lui a demandé s’il voulait faire de l’argent facile et lui propose de transporter du cannabis. Il savait donc ce qu’il faisait sauf qu’au final, c'était de l'ecstasy. La valeur d’achat est comprise entre 32 et 42.000 euros, pour une valeur de revente entre 128 et 192.000 euros. Tout a été financé, le billet et le logement à Paris et un faux contrat en guise de motif impérieux. La communication entre les commanditaires et lui se faisait exclusivement par texto.



Il reste du 8 au 22 août à attendre les instructions dans un hôtel près d’Orly. On lui dépose 500 euros pour ses frais, puis on lui indique que quelqu’un va passer prendre son sac et le lui ramener plus tard. On lui dit de laisser des affaires à lui dedans. Il doit être rémunéré 2000 euros. Le jour de l’embarquement, le 22 août, la valise cadenassée est ramenée. Il prend le vol Air France et se fait pincer à l’arrivée par les services de la douane.



"Vous faites une entrée fracassante devant la justice"



Une perquisition est ordonnée à son domicile mais n’a rien donné. Les investigations sur le téléphone utilisé n’ont rien donné non plus. Son casier est par ailleurs quasi vide. "Vous faites une entrée fracassante devant la justice", lance la présidente Ethel Blans qui se demande comment un individu qu’il connaissait à peine a pu lui confier une quantité aussi considérable de stupéfiants.



Présents à l'audience, les services des douanes demandent une amende de 75.000€. Pour sa part, le parquet requiert 4 ans dont 2 avec sursis probatoire ainsi qu'un mandat de dépôt. "Cette infraction est passible de 10 ans de prison, il faut être sévère pour les en dissuader", ajoute la procureure Cecile Henoux. "Il est tombé sur un recruteur de mules qui l’a manipulé en faisant vibrer la corde religieuse", plaide en défense Me Valerie Yen Pon.



