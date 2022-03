A la Une . La mule qui avait transporté 682 grammes de cocaïne dans ses sous-vêtements reste à l'ombre pour 3 ans

Elle n'avait pas pu les ingérer et avait scotché les 56 ovules réparties dans trois pochons sur son corps. Condamnée en première instance à 3 ans d'emprisonnement, la vingtenaire en provenance de la banlieue parisienne avait jugé la sanction bien trop lourde. La cour d'appel vient de confirmer la peine. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 11:01





La robe noire avait supposé que dans les 54 autres, il aurait pu avoir du Doliprane, du lactose ou autre bicarbonate. Le conseil avait évoqué "une erreur de jeunesse", ne sachant pas forcément combien de jeunes adultes inconscients de la peine de prison qu'ils encourent débarquent à La Réunion, attirés par l'argent facile, et finissent derrière les barreaux.



"Erreur de jeunesse"



Le 14 novembre dernier,

"C'est une erreur de jeunesse", a encore avancé la défense, exhortant la cour en cas de condamnation à choisir une peine sous surveillance électronique.



Autre question qui avait fait débat dans le prétoire, le fait qu'en première instance, les réquisitions écrites des douanes, absentes au premier procès, n'aient pas été reportées sur le jugement. Est-il alors possible de faire droit aux 102.300 euros d'amende réclamés en appel ? Quant à l'avocat général, il avait requis la même peine qu'en première instance : 3 ans de prison et une interdiction de séjour à La Réunion pendant 5 ans.



