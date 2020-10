AFP La moitié de la population du Karabakh déplacée par les combats

- Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 11:27 | Lu 115 fois

(AFP) La moitié de la population du Nagorny Karabakh a été déplacée par les hostilités entre ce territoire séparatiste peuplé d'Arméniens et l'Azerbaïdjan, ont indiqué les autorités mercredi, un conflit où les craintes pour les civils ne font que croître. "Environ 50% de la population a été déplacée, dont 90% des femmes et des enfants", a indiqué à l'AFP Artak Belgarian, le médiateur de la république auto-proclamée qui est chargé des questions de défense des droits des civils. De "70.000 à 75.000 personnes ont été déplacées soit à l'intérieur d'Artsakh (le nom arménien du Nagorny Karabakh, ndlr), ou alors sont devenues des réfugiés" hors des frontières du territoire, a-t-il dit. Le Nagorny Karabakh est peuplé d'environ 140.000 habitants, à 99% des Arméniens ethniques. Les autorités locales et l'Arménie accusent l'Azerbaïdjan, depuis la reprise des hostilités le 27 septembre, de viser les civils, en particulier à Stepanakert, la capitale. Cette ville est visée depuis des jours par des tirs répétés de roquettes mais aussi de drones, forçant la majorité des quelques 50.000 résidents à la fuite. Ceux qui sont restés se terrent dans les caves. - Bruit de tondeuse - Stepanakert a essuyé des bombardements pendant toute la nuit de mardi à mercredi. Selon un habitant interrogé par l'AFP, il s'agissait de la nuit de bombardements la plus intense depuis le weekend. Dans la matinée, des frappes, vraisemblablement de drones, ont suivi, a constaté un journaliste de l'AFP, qui a vu un panache de fumé, précédé d'une double explosion, s'élever après l'attaque de cet appareil au bruit caractéristique de tondeuse. La défense anti-aérienne tentait d'abattre le ou les engins, invisibles dans le ciel nuageux. Dans la nuit, à intervalles réguliers, presque toutes les heures, les sirènes d'alerte ont résonné dans la ville, plongée dans une obscurité quasi-totale. S'ensuivait une succession de lourdes explosions, dont il n'était pas possible de déterminer avec exactitude la nature: roquette, missile, obus d'artillerie ou bombardement aérien. Un ensemble de maisons a été entièrement ravagé sur les hauteurs de la ville, à proximité du parlement. Au moins trois habitations ont été soufflées par la violence de l'explosion, selon les voisins, qui ont indiqué que l'endroit était inhabité. Avec pour résultat un cratère d'une dizaine de mètres dans la terre, un autre engin s'est abattu dans le jardin d'une maison, apparemment sans faire de victime, à l'exception d'un chien dont la dépouille gisait éventrée sur la chaussée. En Azerbaïdjan aussi, on accuse l'adversaire de viser les civils, mais les autorités n'ont pas annoncé de chiffres de déplacés. La porte-parole du parquet azerbaïdjanais, Gounay Salimzade a cependant indiqué que 427 habitations abritant 1.200 personnes au total ont été détruites depuis le début des hostilités. Dans le village de Jojoug, Marjanli Joumchoud Gehramanov, propriétaire d'un magasin, assure que malgré les frappes "nous n'avons pas peur". "Nos jeunes sont prêts. Nous attendons que l'ordre nous soit donné pour que nous aidions aussi les militaires", proclame-t-il bravache. Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens chrétiens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, entraînant au début des années 1990 une guerre ayant fait 30.000 morts. Le front est quasiment gelé depuis un cessez-le-feu en 1994, malgré des heurts réguliers. Les deux camps s'accusent d’être responsable de la reprise des hostilités le 27 septembre et ont fait fi des multiples appels de la communauté internationale au cessez-le-feu, dénonçant aussi les attaques répétées sur les civils. - Rôle turc - Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a accusé mardi, dans un entretien à l'AFP, la Turquie, allié indéfectible de l'Azerbaïdjan, pays musulman turcophone, d'avoir "par son engagement actif" provoqué "la guerre". Fort du soutien d'Ankara, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev a exclu lui toute trêve sans retrait arménien du Karabakh. Une escalade pourrait avoir des conséquences imprévisibles, au vu du nombre des puissances en concurrence dans le Caucase: la Russie, la Turquie, l'Iran et les Occidentaux. Les deux camps affirment infliger de lourdes pertes à l'ennemi, mais aucun belligérant ne semble avoir pris un avantage déterminant, même si l'Azerbaïdjan a annoncé la conquête de multiples villes et villages. Le ministère arménien de la Défense a ainsi dit avoir repoussé une offensive nocturne, laissant "60 cadavres (azerbaïdjanais) sur le champ de bataille". Une affirmation invérifiable. Le bilan de 287 morts depuis le début du conflit reste très partiel. Bakou, qui n'annonce aucune perte militaire, évoque la mort de 28 civils. Le Karabakh a dénombré 240 militaires et 19 civils tués. Bakou et Erevan disent cependant avoir éliminé respectivement des milliers de soldats adverses. Hervé BAR



