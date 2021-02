A la Une . La mobilisation pour plus de contrôles à Gillot continue

La manifestation se déroule depuis ce matin sous la pluie, et dans le calme. Ils sont plusieurs dizaines de personnes à avoir reconduit la mobilisation démarrée hier à proximité de l'aéroport Roland Garros. Les manifestants ont à nouveau été accueillis par les gendarmes qui les tiennent à distance de l'aérogare et leur demandent de ne pas bloquer la circulation.Les protestataires réclament de nouvelles mesures pour limiter l'importation de cas de Coronavirus et de ses variants à La Réunion. Ils souhaitent que les voyageurs en provenance de Mayotte et de métropole soient soumis à des contrôles plus poussés, notamment en ce qui concerne la justification de leurs motifs impérieux, nécessaires pour entrer sur l'île. Hier, un manifestant expliquait à Zinfos974 : "On est ici parce que les solutions que propose le préfet ne marchent pas, les chiffres du Covid augmentent. On demande une septaine plus contrôlée."La manifestation se déroule depuis ce matin sous la pluie, et dans le calme.





