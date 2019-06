La mobilisation ne faiblit pas contre l’épidémie de dengue

L’épidémie de dengue s’atténue mais la vigilance est toujours requise. Malgré une diminution marquée du nombre de cas signalés en ce début de l’hiver austral, l’épidémie est toujours active dans le sud et continue de se diffuser dans l’ouest et le nord.



Missionnée par le préfet, la Croix-Rouge française/Plate-forme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien (PIROI) continue d'organiser des activités de sensibilisation sur les vecteurs de la maladie et les moyens de s’en protéger.



Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, est allé à la rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge française/PIROI et des Réunionnais ce vendredi 28 juin à la gare routière de Saint-Paul. Les actions de sensibilisation continueront sur le même rythme durant l'hiver austral.