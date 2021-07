A la Une .. "La mobilisation doit se poursuivre" : L'EFS dévoile le planning des collectes mobiles de sang

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien informe des collectes mobiles de sang organisées du mercredi 7 au samedi 10 juillet 2021. Le communiqué : Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 12:09

La mobilisation doit se poursuivre sur la durée. Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire.



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne : - [NOUVEAU] En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ - Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92

Mercredi 07 juillet 2021 📍 PARKING PLAGE AKOATYS ETANG SALE LES BAINS ……..…………....…..….08h00 à 17h00

Jeudi 08 juillet 2021 📍 MAIRIE LE TAMPON ……..………………………..…………………....…………...….08h00 à 13h00

Vendredi 09 juillet 2021 📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT …….……………….....….09h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 📍 POLE ALAMBIC TROIS BASSINS ……..………………………….......…………...….08h00 à 13h00

Samedi 10 juillet 2021 📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT ……..……………..….………….…………...….09h00 à 15h00

LES SITES FIXES :

EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre) :

Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00 Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON. L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

EFS St Pierre (58 rueSuffren) :

Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00. Un parking est à disposition des donneurs.

En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre : EFS St Denis : 0262 90 53 81 EFS St Pierre : 0262 25 48 01

Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre - indications, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang