La grande Une La mobilisation contre la création d’une nouvelle route à Casabona se déporte sur le terrain judiciaire

Alors que la mobilisation citoyenne pour sauver les arbres de Casabona a fêté le 19 février dernier son année de résistance, le projet de création de la nouvelle voie et du giratoire de Casabona a été voté ce jeudi en conseil municipal. Le collectif Touch pas Casabona ne baisse pas les bras. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 21:32





Ce jeudi, le conseil municipal a adopté la création de la voie nouvelle de Casabona mais aussi son classement et celui du giratoire déjà créé en tant que voirie communale. Seul Pascal Basse, élu de l'opposition, a voté contre. "Les gens du quartier se plaignent déjà du trafic et de l'insécurité", a-t-il souligné. L’enquête publique réalisée du 1er au 15 décembre 2021 a conclu à un avis favorable "mais avec beaucoup de restrictions", a poursuivi Pascal Basse. L'absence de connexion avec la quatre-voies est également pointée du doigt par l'élu de l'opposition. "Je pense qu'on va créer un nouveau bouchon à Saint-Pierre", a-t-il prédit. Des discussions avec la Région et le Département vont débuter lui a répondu Stéphano Dijoux, premier adjoint.



Un recours devant le tribunal administratif



Plusieurs membres du collectif Touch Casabona ont tenu à assister ce jeudi à la séance du conseil municipal. Si la présence du collectif sur le site se fait de manière plus sporadique, "être dans l'action c'est être là aussi ce soir", s'engage Mireille. Si rien n'est fait, "la ville de Saint-Pierre va ressembler au centre commercial de Casabona", craint Christophe.



Et alors que le conseil avait également ce jeudi soir à débattre du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), document présentant les grandes orientations politiques préalables à la définition du PLU, Nathalie s’interroge : "le PADD indique préserver les îlots de fraicheur, du coup qu’est-ce qu’on a fait à Casabona ?"



Dans son combat, le collectif Touch pas Casabona a reçu le soutien d’ATTAC Réunion. Après plusieurs recours gracieux, finalement rejetés, reste un recours déposé devant le tribunal administratif. Il pointe la légalité du projet municipal et des "excès de pouvoir".



Selon Me Guillaume Darrioumerle, conseil d’un requérant, un tel projet aurait nécessité la réalisation d’une étude d’impact et environnementale d’autant qu’il y a des espèces à protéger comme le Bois de lait. Son client dénonce également le trafic que va susciter ce nouvel axe routier à proximité d’habitations.



