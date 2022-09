Société La mission des Explorations de Monaco jette l’ancre dans l’océan Indien

Cette mission scientifique, à bord du navire océanographique et de ravitaillement sud-africain S.A. Agulhas II, se déroulera d’octobre à novembre 2022 entre La Réunion, Maurice et les Seychelles. Par NP - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 10:55

Créée en 2017, la mission des Explorations de Monaco s’inscrit dans l’engagement de la Principauté et de son Souverain au sein de la communauté internationale pour la sauvegarde et la gestion durable de l’Océan.



Le navire S.A. Agulhas II quittera son port d’attache du Cap en Afrique du Sud le 3 octobre 2022 avec scientifiques, techniciens, cinéastes, photographes ou encore artistes à son bord. Il sera à La Réunion les 13 et 14 octobre avant de poursuivre sa route vers les îles d’Aldabra et de Saint-Brandon. Au total, une centaine de personnes constituera le contingent du navire.



Pendant deux mois, les différents acteurs de cette opération d’envergure vont "mutualiser leurs compétences et unir leurs efforts avec l’intention de sensibiliser les audiences les plus larges à la valeur de ces espaces naturels et aux pressions qu’ils subissent".



Le programme d’études est structuré autour de l’étude du banc de Saya de Malha, co-géré par Maurice et les Seychelles. Les monts sous-marins situés sur le trajet de la mission seront aussi examinés. Le programme "vise à satisfaire en priorité les besoins des gouvernements des Seychelles et de Maurice, en veillant aussi à une bonne articulation avec les instances et initiatives internationales et régionales concernées, comme la seconde expédition internationale de l’océan Indien (IIOE-2 - 2015-2025)", précise la mission. Il faut savoir qu’ avec une surface de 40.000 km 2, Saya de Malha est l’un des plus grands herbiers sous-marins du monde.



Sensibiliser le plus grand nombre



Différentes recherches composent ce programme scientifique. "Les débris plastiques transportés par les courants marins sont-ils des vecteurs inertes de micro-organismes pathogènes coralliens ?", est l’une des questions à laquelle l’association Best Run devra répondre. Cette association a été fondée en 2017 par les étudiants du Master Biodiversité des écosystèmes tropicaux (BEST) de l’Université de La Réunion, soutenus par leurs professeurs de l’Unité mixte de Recherche ENTROPIE.



Autre enjeu : l’étude de la structure génétique et des niveaux de contamination et de stress des tortues marines en partenariat avec Kélonia.



L’objectif est aussi de sensibiliser le plus grand nombre. Une page internet dédiée à la mission, alimentée dès le départ du Cap en Afrique du Sud, a été lancée. La création d’une aire marine éducative dans le parc national de l’île Curieuse, en partenariat avec les Seychelles Parcs and Gardens Authority (SPGA) est également en cours.



Le concours pédagogique Oceano pour tous à destination des collèges français et monégasques vise quant à lui "à tisser un lien profond entre les jeunes et la mer", en accompagnant les classes dans la découverte du monde marin et dans la concrétisation d’un projet contribuant à la protection de l’Océan. L’annonce de ce concours a également été diffusée à La Réunion, aux Seychelles et à Maurice.