La mission de reconnaissance du Service de Santé des Armées est arrivée à La Réunion

Annoncée hier soir par le chef de l'Etat aux élus domiens, la venue dans notre département d'une mission de reconnaissance du Service de Santé des Armées est déjà effective. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 09:31





Ils doivent conduire au pas de charge une mission qui consiste à prendre connaissance des besoins, repérer les lieux où pourraient être déployés des moyens logistiques supplémentaires mais aussi leur faisabilité technique. Un hôpital militaire pourrait-il être installé à La Réunion ?

Les militaires de cette mission de reconnaissance précèdent la venue d'un service médical militaire tel qu'il peut être déployé lors d'une opération extérieure ou d'un événement grave nécessitant une prise en charge rapide.



Le SSA déployé après les attentats



Le Service de santé des armées est composé de 14.700 d'hommes et femmes civils et militaires et de plus de 3000 réservistes. Son rôle est d’assurer, en toute circonstance, le soutien médical des forces armées (Terre, Air, Marine) et de la Gendarmerie en métropole comme sur les théâtres d'opérations extérieures. Pour ce faire, le SSA a organisé une chaîne santé complète et autonome, de soins, d’expertises, de recherche, de formation et de ravitaillement en produits de santé.



Le Service de santé participe à de nombreux enjeux de santé publique et intervient également dans des situations de crise comme les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de Nice en 2016, l'épidémie Ebola, les attentats de Paris en 2015, mais aussi lors des catastrophes environnementales qui ont touché Haïti ou Fukushima.



La Réunion entre tristement dans ce cadre avec une poussée d'admissions hospitalières nécessitant une prise en charge en réanimation qui est la plus importante depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus en 2020.



