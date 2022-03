A la Une . La mise en examen de Gérard Depardieu pour "viols" et "agressions sexuelles" confirmée

Les faits qui lui sont reprochés par la comédienne Charlotte Arnould remontent à 2018. La cour d’appel de Paris a rejeté la requête en nullité de l’acteur de 73 ans. Par NP - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 07:36

Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles" mais laissé libre sans contrôle judiciaire.



La comédienne Charlotte Arnaould avait porté plainte à l’été 2018 à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches du Rhône. Alors âgée de 22 ans, elle a affirmé avoir été violée quelques jours plus tôt au domicile de Gérard Depardieu, dans son hôtel particulier dans le 6e arrondissement de Paris.



Hier, la cour d’appel de Paris a confirmé les poursuites. "La chambre de l'instruction considère ainsi qu'il existe, à ce stade, des indices graves ou concordants qui justifient que Gérard Depardieu demeure mis en examen", a déclaré le procureur général de Paris, Rémy Heitz, à la presse nationale.