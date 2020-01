La mise au point de celui qui a filmé la voiture faisant du drift à la Plaine des Sables

La scène de cette voiture faisant du "drift" à la Plaine des Sables a fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd’hui, l’auteur de la vidéo fait une mise au point.



Surpris par l’ampleur que cette scène a suscitée chez les spectateurs, Bertrand (prénom d’emprunt), détaille le contexte de ce tournage improvisé.



Nous sommes mardi après-midi, un groupe d’amis venus avec deux véhicules se retrouvent seuls sur le parking Foc-Foc. Revenant du point d’observation du Piton de Bert, l'un de la bande a l’idée de faire un drift, autrement dit, de faire des cercles.



Bertrand filme la scène. "Nous revenions de randonnée, ça rigolait un peu. Un ami a eu l’idée de faire un drift. Je précise qu'il n’y avait aucune autre personne que nous sur le parking. Sur le moment, c’était amusant. Personne n’a, ne serait-ce, pensé que c’était interdit", contextualise-t-il.



La fameuse vidéo est donc mise en boîte et partagée sur leur réseau social favori avant qu'elle ne se propage donc à vitesse grand V.



Les premiers commentaires se montrent amusés également. Mais Bertrand décide d'enlever la vidéo dès lors que certaines personnes commencent à s’interroger sur la pertinence d’une telle "oeuvre" signée des quatre roues. C'est là qu'il prend la mesure de leur bévue.



"C’était un délire. La voiture a fait deux tours, pas plus. C’était juste un amusement. Je ne pensais pas que ça pouvait être mal pris. Je précise que ça été fait sur le parking, donc un endroit qui est emprunté par de nombreux véhicules. Il y a zéro dégradation. J’y suis retourné depuis mardi et il n’y a plus aucune trace. Le parking est intact", affirme-t-il.